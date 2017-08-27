Коллаген - лучшее вещество для молодости кожи

Находится он в связках и сухожилиях на поверхности клеток кожи и в межклеточном пространстве.

Коллаген составляет 35% белка тела и 70% белка кожи. Благодаря своему строению коллаген способен сильно растягиваться. Толстый слой коллагена придает коже упругость и эластичность.

В процессе старения коллагеновые волокна теряют влажность, особенно на коже вокруг глаз, рта и лба, что ведет к появлению морщин.

Благодаря высокой способности связывать воду, коллаген используется в косметике как увлажнитель, противостоящий потере влаги в эпидермисе. Он может впитывать воду в 30 раз больше собственного веса.

Ученые выяснили, что коллаген помогает возрождению клеток кожи, позволяя новым клеткам быстрее достигать поверхности кожи.

Как он «работает»?

Известно, что кожа человека состоит из трех слоев - эпидермиса, дермы и гиподермы. Дерма играет роль каркаса, который обеспечивает упругость, прочность и растяжимость кожи. Её можно сравнить с необычным матрацем: одновременно водным и пружинным, где роль пружин играют волокна коллагена и эластина, все пространство между которыми заполнено водным гелем, состоящим из мукополисахаридов (гликозаминогликанов). Молекулы коллагена действительно напоминают пружины - белковые нити в них скручены наподобие спиралей.

Упругость и устойчивость дермы, на которой «покоится» эпидермис, определяются как состоянием «пружин» - волокон коллагена и эластина, так и качеством водного геля, образованного гликозаминогликанами. Если «матрац» не в порядке - ослабли «пружины», или гель не держит влагу, - кожа начинает обвисать, смещаться и растягиваться во время сна, смеха и плача, сморщиваться и терять упругость. Так образуются крупные складки, например носогубные.

В молодой коже коллагеновые волокна и гликозаминогликановый гель постоянно обновляются. Но с возрастом обновление межклеточного вещества дермы идет все медленнее, накапливаются поврежденные волокна, а количество гликозаминогликанов неуклонно уменьшается.

Основная задача клеток дермы - непрерывно обновлять межклеточное вещество (гликозаминогликаны). За этот процесс отвечают фибробласты. В стареющей коже активность фибробластов снижается. При этом их способность разрушать межклеточное вещество долгое время остаётся на прежнем уровне, в то время как способность синтезировать новое стремительно утрачивается.

В стареющей коже коллагеновые волокна становятся толще, однако их количество и эластичность уменьшаются. В результате структура коллагенового матрикса нарушается, содержание влаги в межклеточном веществе дермы уменьшается, и кожа теряет упругость и эластичность.

• в течение 5 лет после начала менопаузы кожа теряет примерно 30% коллагена

• после 35 лет снижается упругость кожи за счет накопления неэластичного коллагена

• первый сигнал того, что выработка коллагена нарушена - появление немимических морщин

• если уже наметились носогубные морщины, пора бить тревогу

Коллаген! Но какой?

Сегодня многие косметические компании предлагают кремы с коллагеном. При этом цены на продукцию колеблются от 10 до 300 долларов. Все дело в том, что эффективность косметики зависит от природы коллагена.

В современной косметике используются три вида коллагенов: животный (производится из кожи крупного рогатого скота), растительный (протеин пшеницы) и морской (добывается из кожи рыб).

Согласно последним исследованиям Ассоциации Косметологов, используемый в косметике коллаген животного происхождения наименее эффективен. Более того, в некоторых случаях он может даже ухудшить состояние кожи.





во-первых, он имеет слишком большие молекулы и не способен проникнуть в клетки кожи





во-вторых, как правило, этот коллаген несовместим с человеческой кожей.





В-третьих, клетки кожи не могут «встроить» в себя готовый коллаген. То же касается и эластина.





Растительный коллаген отлично усваивается кожей, однако добывать его намного сложнее, чем животный, поэтому не все компании могут себе позволить высокотехнологичное производство растительного коллагена

Молекулы морского коллагена могут реорганизовываться, имитируя кожные ткани. Попадая в кожу, молекулы ассимилируются благодаря отличной совместимости, ведь морской коллаген по своей структуре сильно напоминает наш собственный. Однако косметика с морским коллагеном может вызывать аллергию.

Кроме того, косметические свойства коллагена сильно меняются в зависимости от его количества и качества. Множество продуктов, использующих коллаген, могут давать незначительный эффект (или вообще никакого) в силу плохого качества коллагена.







