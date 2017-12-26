Как очистить сосуды и забыть о давлении?





Неправильное питание, вредная окружающая среда и другие факторы вызывают скопление холестериновые бляшки на стенках сосудов, а сами стенки сосудов пропитываются солями. Это ведет не только к потере эластичности, но и к проблемам снабжения организма кислородом, повешенной нагрузке на сердце, и как следствие этого может произойти гипертрофирование сердечной мышцы. Для того, чтобы надолго сохранить свою систему в здоровом состоянии нужно проводить очищение кровеносных сосудов.





Очищение сосудов чесноком





Существует множество эффективных способов очищения сосудов. На наш взгляд, самым популярным из них можно считать очищение сосудов с использованием чеснока, хотя, надо сказать, что и другие способы будут не менее эффективны.





Очищение сосудов при помощи чеснока: Чеснок нужно приготовить для того, чтобы использовать его в качестве эффективного очищающего средства. Чеснок для этого способа следует приготовить особым образом. Нужно размять или растолочь около трехсот граммов чеснока, поместить в банку и поставить отстояться в темном месте для того, чтобы выделился сок.





Переложите один стакан такой массы в другую банку и залейте одним стаканом спирта (медицинского). Если нет спирта, то можно использовать водку крепостью не менее 60 градусов. Плотно закройте банку, сверху накройте кастрюлей, и поставьте в темное прохладное место на десять дней. Затем полученную настойку нужно процедить и отжать через несколько слоев марли и дать постоять еще примерно два дня.





Лекарство нужно принимать три раза в день за двадцать – тридцать минут до приема пищи. Особенностью данного метода выступает то, что чесночный настой надо применять с молоком. Это бережет стенки вашего желудочно-кишечного тракта и убирает неприятный вкус и запах.



