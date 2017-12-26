Леди Красота и здоровье
25 декабря 17, 23:41
Как очистить сосуды и забыть о давлении?
Неправильное питание, вредная окружающая среда и другие факторы вызывают скопление холестериновые бляшки на стенках сосудов, а сами стенки сосудов пропитываются солями. Это ведет не только к потере эластичности, но и к проблемам снабжения организма кислородом, повешенной нагрузке на сердце, и как следствие этого может произойти гипертрофирование сердечной мышцы. Для того, чтобы надолго сохранить свою систему в здоровом состоянии нужно проводить очищение кровеносных сосудов.
Очищение сосудов чесноком
Существует множество эффективных способов очищения сосудов. На наш взгляд, самым популярным из них можно считать очищение сосудов с использованием чеснока, хотя, надо сказать, что и другие способы будут не менее эффективны.
Очищение сосудов при помощи чеснока: Чеснок нужно приготовить для того, чтобы использовать его в качестве эффективного очищающего средства. Чеснок для этого способа следует приготовить особым образом. Нужно размять или растолочь около трехсот граммов чеснока, поместить в банку и поставить отстояться в темном месте для того, чтобы выделился сок.
Переложите один стакан такой массы в другую банку и залейте одним стаканом спирта (медицинского). Если нет спирта, то можно использовать водку крепостью не менее 60 градусов. Плотно закройте банку, сверху накройте кастрюлей, и поставьте в темное прохладное место на десять дней. Затем полученную настойку нужно процедить и отжать через несколько слоев марли и дать постоять еще примерно два дня.
Лекарство нужно принимать три раза в день за двадцать – тридцать минут до приема пищи. Особенностью данного метода выступает то, что чесночный настой надо применять с молоком. Это бережет стенки вашего желудочно-кишечного тракта и убирает неприятный вкус и запах.
На протяжении первых пяти дней с каждым приемом раствора необходимо принимать по одной капле, с шестого по одиннадцатый дни количество капель следует уменьшать с каждым приемом, а с одиннадцатого дня рекомендуется принимать по двадцать пять капель три раза в день до тех пор, пока настойка полностью не закончится. Во избежание нежелательных последствий, лучше проводить такое очищение организма не чаще одного раза в пять лет.
Очищение сосудов с помощью картофеля
Очищение сосудов при помощи картофеля: Вам понадобится из картофельных очисток приготовить отвар (чтобы получилось примерно поллитра отвара). Очистки от шести картофелин среднего размера необходимо залить половиной литра воды. Отвар должен кипеть около пятнадцати минут, затем его охлаждают и процеживают. Полученную смесь рекомендуют пить по полстакана три раза в день примерно за полчаса или сорок минут до еды. Оздоровительный курс рекомендуется проводить на протяжении примерно двух недель. Такое средство хорошо влияет на сердечную деятельность.
Общее оздоровление печени
Рекомендации, которые следует соблюдать при проведении оздоровительного лечения: рацион должен включать в себя рыбу, яйца, вареное нежирное мясо; уменьшить потребление в пище животного жира; по утрам на голодный желудок нужно выпивать по одной столовой ложке льняного масла (на протяжении двух месяцев); в обед необходимо съедать примерно десять – пятнадцать сантиметров свежего стебля сельдерея (также на протяжении двух месяцев); на ужин следует есть овощи; постарайтесь ограничить употребление сладкого – не более 100 граммов в течение одного приема пищи.
При выборе пищи для употребления следует всегда отдавать предпочтение фруктам, овощам, исключив как можно на более долгий срок из своего рациона жареное, жирное и мучное, а так же не употреблять пищу большими дозами.
Источник: medmoon.ru