Простой напиток, который диетологи называют мега-полезным

Все мы неоднократно слышали о пользе имбирного напитка. Действительно он обладает именно такими свойствами, которые ему приписывают, но есть и другой рецепт, являющийся не менее полезным.





Диетологи советуют заливать ломтики корня имбиря кипятком, через 15 минут добавить к нему дольку лимона и посолить морской солью. Пить чудо-напиток следует утром, опустошив перед этим стакан простой теплой воды. Если же у вас нет возможности утром готовить себе природное лекарство, то эксперты разрешают сделать это вечером, но не позднее, чем за полчаса до ужина, так как он обладает тонизирующим эффектом.





Главные свойства соленого имбирного напитка с лимоном:





1. Ускорение обмена веществ и похудение.





2. Бодрость и отсутствие сонливости в течение дня.





3. Осветление кожи и устранение различных высыпаний на лице.





4. Укрепление иммунитета, что будет нелишним даже летом.





5. Очищение всего организма от токсических веществ.





6. Снижение уровня сахара и холестерина в крови.





7. Вывод излишней воды из организма.













Как мы видим, преимуществ у этого оздоровительного напитка достаточно много, чтобы попробовать пить его каждый день. Единственное предупреждение адресовано людям, у которых имеются заболевания органов ЖКТ. В их случае следует проконсультироваться с лечащим доктором, потому как имбирь может быть как полезен, так и губителен для слизистых оболочек.





Особо осторожным можно проконсультироваться и по поводу ежедневного употребления морской соли, ведь в стакан с имбирем и лимоном требуется добавить аж 1/2 ч.л. Для человека со здоровыми почками, употребляющего достаточное количество воды в день, нет ограничений, а вот остальным помощь врача необходима.





Диетологи разрешают пить этот напиток в течение длительного периода времени, так как нанести ущерб здоровью он вряд ли может, а вот пользы от него уйма. Многие попробовавшие этот рецепт приготовления имбирно-лимонного напитка отмечают, что уже через пару недель появляется чувство легкости, энергия прибавляется, талия становится меньше на 1-2 см, да и с обменом веществ больше нет проблем.



