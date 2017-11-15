Диетологи назвали самые полезные продукты

Исследования показывают, что их регулярное употребление в пищу делает рацион питания сбалансированным и полноценным, что защищает организм от заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с лишним весом.

Лидером среди наиболее полезных продуктов стал помидор, в котором много антиоксидантов. Рацион, богатый этими веществами, оберегает организм от воспалений, связанных с сердечной болезнью и повреждением клеток, что может повысить риск возникновения рака. Доказано, что томаты способны предотвращать развитие нескольких видов рака. Также помидоры очень полезны для зрения. Ежедневная норма этих овощей - несколько штук.

За помидорами следует сладкий перец, изобилующий витамином С. За ним — ягоды. Будучи низкокалорийными (в 100 граммах содержится всего 57 калорий), ягоды насыщены антиоксидантами, витаминами С и Е – их необходимо съедать хотя бы горсть в месяц. Также в списке самых полезных продуктов оказались соевые бобы — они нежирные и низкокалорийные, а по наличию полезных веществ не уступают грецким. Они обеспечивают организм белком, клетчаткой и Омега-3 жирами, помогают более эффективно справиться со стрессом и снизить давление.

Следом идут йогурты, полезные для микрофлоры, и шпинат, который способен бороться с раковыми клетками. Каждые 2 недели рекомендуется употреблять в пищу примерно 400 граммов этого овоща. Богатый клетчаткой, витаминами А и С, фолиевой кислотой шпинат сохраняет здоровье глаз и нормализует работу пищеварительной системы.

Дважды в месяц диетологи советуют есть брокколи - этот овощ богат такими растительными соединениями, как индол и изотиоцианат, обладающими противораковыми свойствами и помогающими удалить из организма лишние эстрогены. Плюс ко всему в брокколи содержатся витамины А и С, железо и помогает контролировать вес.

Бананы должны присутствовать в рационе питания ежедневно – они богаты питательными веществами, обладающими способностью успокоить и поднять настроение (бананы способствуют выработке серотонина). Кроме того, надолго насыщают. Оливковое масло тоже необходимо употреблять каждый день - по 25 миллилитров. Оно служит отличной профилактикой болезней сердца, сосудов, а также Альцгеймера и Паркинсона.

К числу первостепенных продуктов диетологи также отнесли кокосовое масло, арахис, корицу, гранатовый сок, нежирную говядину и лосось,



