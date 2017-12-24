Худеем быстро и просто: 5 лучших мотиваций

ДУМАЙ НЕ О ВКУСЕ ЕДЫ, А О ПОСЛЕДСТВИЯХ





Люди с избыточным весом перед тем, как вкусная еда попадет в рот, склонны представлять, какая она на вкус. Худые, в свою очередь, чаще представляют, сколько им придется времени провести в зале, отрабатывая этот пирожок. Думай об этом прежде, чем съесть что-то вредное.





БОЛЬШЕ СМОТРИ НА ХУДЫХ ЛЮДЕЙ





Ученые пришли к выводу, что наше телосложение и напрямую связано со средним типом людей в окружении. Начни общаться со стройными людьми (например, в тренажерном зале), и мозг начнет создавать новый шаблон "нормального" телосложения.





БУДЬ СПРАВЕДЛИВА К СЕБЕ





Остерегайся ловушки перфекционизма. Старайся питаться разумно и правильно большую часть времени, а не все время. Если ты будешь держать себя в слишком строгих рамках, вероятность того, что ты сорвешься, значительно выше. И если человек после нескольких месяцев отказа во всем, позволяет себе сладкую булочку, поверь, на этом он не остановится. Поэтому не ставь для себя слишком жестких рамок, если ты испытываешь трудности с самоконтролем, переходи на новый рацион постепенно.





ПОХУДЕНИЕ НЕ РЕШИТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ





Стоит понимать, что даже у стройных людей есть проблемы на работе и в личной жизни, моменты неуверенности в себе. Многие думаю, что похудев, они избавятся от всех проблем, но когда уверяются в обратном, вновь начинают есть и поправляться. Не попадайтесь в эту ловушку





ЕШЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ГОЛОДНА





Это звучит очевидно, но поедание сладкого вызывает еще большее желание есть разные вкусности. Сахар быстро усваивается организмом, поэтому выбирай еду, которая способствует медленному высвобождению энергии. Для этого в каждый прием пищи включай белок и медленные углеводы, такие как цельные злаки, овощи, фрукты и бобы. Это позволяет держать уровень сахара под контролем и избегать переедания.