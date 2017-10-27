Поэтому бороться с простудой надо при первых же симптомах заболевания. Но что делать, если аптеки закрыты, а до дежурной фармации идти далеко? Ответ прост: пить больше жидкости. Но не простой, а приготовленной по бабушкиным рецептам.





В этой статье мы рассмотрим 10 домашних напитков от простуды.





1. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ИМБИРЕМ.





Первым помощником при простуде станет теплый чай. Заварите слабый раствор зеленого чая, добавьте в него пару ломтиков лимона и 1-2 ложки меда. Главное, чтобы чай был хорошо теплый, но не горячий: кипяток «убьет» активные компоненты меда и лимона.





2. ОТВАР ЛИПЫ С МАЛИНОЙ.





Этот рецепт поможет сбить температуру и быстрее встать на ноги. Заварите сухие соцветия липы, добавьте в отвар ягоды или сушеные листья. Дайте напитку настояться в течение получаса и, при желании, подсластите 1 ложкой меда. Если же в хозяйстве нет сушеной или свежей малины, замените ее малиновым вареньем.





3. МОЛОКО С ЧЕСНОЧНЫМ СОКОМ.





Экспресс-средство не для брезгливых. Этот ядреный коктейль поставит на ноги всего за дну ночь. От Вас требуется выпить перед сном стакан горячего молока с 10-ю капляси чесночного сока.





4. НАСТОЙ ШИПОВНИКА.





Шиповник – незаменимый кладезь витамина С, который помогает нам бороться с простудой. Залейте 3 ст.л. измельченных ягод шиповника 500 мл крутого кипятка и дайте настояться в течение 12 часов. По прошествии этого времени процедите настой и принимайте по 0,5 стакана за 30 минут до приема пищи.





5. КЛЮКВЕННЫЙ МОРС.





Королева ягод, — клюква, — известна своим бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным и тонизирующим воздействием на организм. Чтобы приготовить морс, нужно растереть ягоды клюквы с сахарным песком в пропорции 3:1 и залить водой в соотношении 2 ст.л. смеси на 500 мл горячей воды. Как вариант, вместо клюквы можно использовать бруснику.





6. МОЛОКО С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ.





Данное средство отлично справляется с мокрым кашлем. Для этого необходимо разогреть молоко, добавив в него немного щелочной минеральной воды и пить его по мере необходимости. Имейте ввиду, что при сухом кашле (без мокрот) данное средство категорически противопоказано.





7. УЗВАР ИЗ СУХОФРУКТОВ.





Традиционный рождественский узвар из сухофруктов – отличное средство для борьбы с простудой. Замочите смесь из сухофруктов в теплой воде на 20-30 минут. Тем временем наберите кастрюлю воды и доведите ее до кипения. Когда вода закипит, введите в нее сухофрукты и варите на маленьком огне в течение 20 минут. По готовности в узвар можно добавить мед, апельсиновый сок или сахар. Помните: чем дольше настаивается узвар, тем он вкуснее и полезней.





8. ОТВАР РОМАШКИ И ЛИПЫ.





Ромашка – одно из наиболее эффективных, мягких противовоспалительных средств. А липа – отличное потогонное и согревающее средство. Смешать по 1 ч.л. соцветий липы и ромашки, заварить смесь в 250 мл крутого кипятка и дать настояться в течение 20 минут. После напиток нужно процедить и принимать по 1/3 стакана за полчаса до приема пищи. По желанию, отвар можно подсластить медом.





9. ГЛИНТВЕЙН.





Горячее вино является традиционным противопростудным средством. Смешать пряности (корицу, гвоздику и т.д.) по вкусу, залить их 100 мл воды, довести смесь до кипения. Когда вода закипит, снять смесь с огня, дать настояться в течение 10 минут и процедить. Смешать отвар с вином, сахаром и дольками апельсина, подогреть на среднем огне, не доводя до кипения. По желанию можно добавить мед, яблоки, сухофрукты и изюм. Больший эффект при употреблении глинтвейна даст соблюдение постельного режима.





10. ИМБИРНЫЙ ЧАЙ.





Чай с имбирем поможет укрепить иммунитет и повысит работоспособность. Смешать 250 мл воды с 1 ст.л. меда, 1 ст.л. лимонного сока и 0,5 ч.л. измельченного корня имбиря. Дать напитку настояться. При желании можно добавить мяту или корицу.





Помните, имбирный чай повышает чувство голода. Будьте здоровы!