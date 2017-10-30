5 методов борьбы с осенней депрессией от Григория Решетника

Григорий Решетник считает, что осенняя, летняя, зимняя и весенняя депрессии – это все наши выдумки. По мнению ведущего, лучше потратить это время на наслаждение жизнью.





Далее от первого лица.





Головой мы это понимаем, но, все же, каждый год с приходом осени начинаем хандрить. И я – не исключение. Стараюсь с этим бороться, как могу. Вот несколько рецептов на тему того, как же избежать осенней депрессии.





Рецепт первый





Уделите больше времени работе. Поставьте себе новые задачи, цели, запланируйте новые проекты. Вне зависимости от того, в какой компании, сфере и на какой должности вы работаете. Даже если вы домохозяйка! У вас просто не будет времени хандрить, вы будете заняты планированием своей жизни и самосовершенствованием.









Григорий Решетник Пресс-служба





Рецепт второй





Занимайтесь спортом! Это поднимает настроение, добавляет уверенности в себе, подталкивает к новым свершениям. Делает нас здоровее, в конце концов. После часа в спортзале вы понимаете, что готовы покорить любые вершины (улыбается). Запишитесь на йогу, начните бегать, плавать, займитесь командными видами спорта. Или попробуйте все, а потом просто выберите то, что больше нравится и подходит.





Рецепт третий





Как можно чаще встречайтесь с родителями, друзьями и родственниками. Проводите весело время: ходите в кино, просто разговаривайте за чашечкой кофе, прогуливайтесь. Просто позвольте себе отдохнуть и расслабиться.





Рецепт четвертый





Путешествуйте. Поезжайте куда-то, даже если это будет только на день, и не обязательно за границу. Смените обстановку, зарядитесь новыми впечатлениями, воодушевитесь, вдохновитесь. Путешествия делают нас счастливее – это факт.





Рецепт пятый





Придумайте себе хобби: начните вышивать крестиком, пойдите на уроки рисования или танцев, запишитесь в музыкальную школу. Найдите себе занятие, с помощью которого вы сможете оставаться наедине с собой и своими мыслями, или просто отвлекаться.





Рецепт-бонус





Влюбитесь!



