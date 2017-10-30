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Леди
Красота и здоровье
30 октября 17, 20:17
Ученые установили, какие женщины реже болеют и дольше живут
оптимист
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Оптимисты реже болеют и дольше живут.

Оптимисты реже болеют и дольше живут. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, которые проанализировали данные, собранные в рамках проекта по мониторингу здоровья среди медсестер.

Были изучены данные о рационе питания, а также физическом и психологическом здоровье более 70 тысяч медсестер среднего и пожилого возраста. За время проекта умерли около 30 тысяч участников исследования.

Американские ученые обнаружили, что оптимистично настроенные женщины жили гораздо дольше, чем их более пессимистичные сверстницы. Также у них на 16% реже диагностировали рак, на 38% — болезни сердца и на 52% — различные инфекционные заболевания. Ученые объясняют такие результаты тем, что оптимисты менее подвержены вредным привычкам и нездоровому образу жизни, чем люди, находящиеся в подавленном состоянии.

ИСТОЧНИК: KOLOBOK.UA
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