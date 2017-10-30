Вредно ли кофе с молоком?

Кофе с молоком – это самый заказываемый напиток в кафе и ресторанах. Два киевских диетолога рассказали редакции ХОЧУ, какую пользу приносит данный напиток и в чем заключается его вред для нашего организма.





Кофе с молоком имеет множество вариаций. Это - каппучино, латте, маккиято, венский кофе и другие. Главное их отличие между собой – количество молока в чашке. Кроме этого иногда в напиток добавляют различные специи, ликеры и сладкие сиропы.





Подобные напитки часто служат некой палочкой-выручалочкой, когда есть совсем не хочется, но надо что-то заказать, чтобы составить компанию собеседнику в ресторане. Или, наоборот, есть хочется, а времени на полноценный прием пищи нет – в этом случае кофе с молоком притупляет чувство голода и неплохо насыщает.





Диетолог спортклуба "5 Элемент" Анна Панченко считает, что 2молоко удачно дополняет кофе, компенсируя некоторые его негативные эффекты. Так, например, кофе "закисляет" организм, а молоко, наоборот, ощелачивает, кофе повышает кислостность желудочного сока, а молоко понижает, кофе "вымывает" кальций из организма, а молоко является источником кальция".













Не против этого напитка и диетолог-эндокринолог Киевского Городского Центра Здоровья и МК "Особиста Краса" Наталия Самойленко. "Кофе с молоком может присутствовать в здоровом рационе", - говорит Наталия, но уточняет "в разумном количестве. Не больше 1-2 чашек в день. Такой напиток - источник калорий, и если им злоупотреблять, он может способствовать набору лишнего веса. Кроме того, кофе с молоком представляет собой сочетание веществ тонина (содержится в кофе) и казеина (молочный белок), а такой микс не слишком хорош для нашего пищеварения и обмена веществ. Поэтому данный напиток допускается в меру и лучше без сахара".





Так что, дорогие девушки, отказываться от любимого напитка не стоит, но и пить по несколько чашек в день тоже не хорошо, особенно, если ваша цель - скинуть пару лишних килограмм.



