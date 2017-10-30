5 народных методов лечения, которые опасны для здоровья

Существует множество заблуждений по поводу здоровья, которые веками передаются из поколения в поколение. Специалисты решили развенчать некоторые укоренившиеся мифы.





Отвар малины при высокой температуре





При высокой температуре тела потоотделение усиливается. Именно по этой причине медики рекомендуют пить как можно больше жидкости во время гриппа и ОРВИ. Но не популярный в народе отвар малины. Этот напиток – потогонный, и если температура тела превышает 38 С, он может вызвать обезвоживание. Организму будет тяжелее выздоравливать, а концентрация токсинов в крови увеличится, что, в частности, приведет к головной боли или ее усилению.





Сода против изжоги





После приема соды уровень кислоты в желудке действительно снижается, но через некоторое время кислота начинает вырабатываться в больших количествах, разъедает стенки желудка, и они воспаляются. Поэтому за временное облегчение приходится платить последующим ухудшением состояния.





Картофельные ингаляции





Один из любимых народных методов лечения кашля и насморка – подышать над горячей картошкой. Считается, что таким образом можно как следует прогреть горло и избавиться от неприятных симптомов.





На самом деле, кашель обычно означает, что на слизистых активизировались патогенные микроорганизмы. Прогревание картофельными парами может опустить инфекцию в нижние отделы дыхательных путей, и привести к развитию бронхита. А слишком горячий пар способен вызвать ожог слизистой носоглотки и полости рта.





Луковый сок от насморка





Луковый сок, которым рекомендуют закапывать нос при насморке, действительно обладает бактерицидным свойством. Но в нем содержатся обжигающие вещества, способные привести к химическому ожогу слизистой, воспалению. Более того, подобное лечение может закончиться развитием медикаментозного ринита. А если в раствор добавить мед и молоко, то кроме создания питательной среды для бактерий, можно вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.





Растительное масло и картофель для лечения ожогов





Если при ожоге воспользоваться бабушкиным рецептом и применить растительное масло или сырой картофель, это лишь усугубит состояние. К тому же в открытую рану может попасть инфекция. Лучше воспользоваться специальным лекарствами для обработки ожогов, а в серьезных случаях – обратиться к врачу.





Читайте в галерее, какие продукты нужно включить в свой осенний рацион:





7 продуктов в вашем осеннем меню





Тыква – осенняя ягода номер один: в сентябре и октябре рыночные прилавки заполнены тыквами. Хороша тыква тем, что из нее можно приготовить и первое, и второе, и десерт, и еще и на компот останется. В чем польза: тыква богата витаминами и каротином, в ней его даже больше, чем в моркови. Плюс тыква хорошо усваивается организмом и отлично подходит хоть для детского питания, хоть для диеты.





Если тыква – главная осенняя ягода, то главный овощ, пожалуй, перец. Его можно жарить, запекать и консервировать. Выбирай крупные плоды и ты сможешь побаловать близких самым осенним блюдом – фаршированными перцами. Чем полезен: по содержанию витамина С перец превосходит лимон и даже черную смородину! Витамин А, содержащийся в нем, полезен для роста волос и ногтей. Кроме того, перец вообще идеален для быстрых перекусов и просто закусок – нарежь его ломтиками и хрусти.





Эта ягода станет лучшим десертом для всех, кто хочет скинуть парочку килограммов. Есть даже специальная арбузная диета, но в принципе достаточно будет и просто есть арбуз на сладкое. Впрочем, раз в неделю можно устроить арбузный день в качестве разгрузочного – может быть, на весе он сильно и не скажется, но поможет сохранить форму, а заодно промоет организм. Чем полезен: большим содержанием жидкости и естественным сахаром, который хорошо усваивается (фруктоза и глюкоза). Кроме того, в арбузе содержатся витамины B1, B2, С, фолиевая кислота, клетчатка и полезные микроэлементы. А благодаря способности выводить из организма шлаки и токсины арбуз считают одним из лучших очистителей почек.





Кабачки радуют нас своим обилием на овощных прилавках в течение всего лета, но только к сентябрю на прилавках появляется особый вид – цуккини, европейский сорт кабачков. От обычных кабачков они отличаются внешним видом и более нежным вкусом – цуккини можно подавать и в сыром виде в качестве салатного ингредиента или гарнира к рыбе или мясу. Чем полезны: это идеальный овощ для всех, кто мечтает избавиться от лишнего веса. В цуккини совсем мало калорий – 25 ккал на 100 г, к тому же они выводят из организма лишнюю жидкость.





Шпинат во Франции называют королем овощей, а у нас он известен больше благодаря мультфильму про моряка Попая, обязанному своей мускулатурой банкам со шпинатом. Чем полезен: витаминами А, В2, В6, Н (биотином), С, К, фолиевой кислотой, кальцием, калием и магнием. Содержит много белка, улучшает обмен веществ, регулирует пищеварительную деятельность организма и даже борется с депрессией и повышенной утомляемостью.





Яблоки – самый популярный фрукт в нашей климатической зоне в сентябре приобретает особый вкус – свежие спелые яблоки и по хрусту, и по аромату, и по красноватым прожилкам несравнимы со своими импортными собратьями, доступными круглый год. Чем полезны: ученые доказали, если ты каждый день будешь съедать по яблоку, врач тебе не понадобится. Клетчатка, витамин С, антиоксиданты, яблочная кислота – и это далеко не полный список.





Инжир – это и смоковница, и фига, и винная ягода. Именно фиговые листья, по легенде, стали первой одеждой Адама и Евы, но мы предлагаем более современное (и полезное) использование. Чем полезен: огромным количеством калия. В инжире его содержится больше, чем в любом другом продукте. А еще он содержит большое количество витаминов, каротин, органические кислоты, белок и железо.



