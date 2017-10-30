5 натуральных заменителей бытовой химии

Оружие в экономической войне против корпораций = сода + горчичный порошок + хозяйственное мыло + уксус + лимонная кислота + зубной порошок = полная замена всей хозбытхимии и средств гигиены = убыток корпораций — миллиарды.

1. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО – натуральный и экологически чистый продукт, обладает бактерицидным действием. Мыльным раствором хорошо мыть любые поверхности (посуду, полы, раковину, ванную комнату и др.), а также стирать. Хозяйственное мыло дезинфицирует и убивает микробов. Предпочтение нужно отдавать обычному рыжему куску мыла,, а не современному отбеленному и пахнущему лимончиком.

Современное хозяйственное мыло такими полезными свойствами не обладает. Это мыло гипоаллергенно и абсолютно безвредно для человека. Выбитая цифра на куске мыла «72%» означает, что содержание жирных кислот не превышает 72%. В хозяйственном мыле много щелочей, которые способны быстро и качественно справиться с грязью.

2. ПИЩЕВАЯ СОДА. Пищевой содой можно мыть абсолютно любую посуду и поверхности. Сода не является токсичной и отлично справляется с грязью, придавая блеск вымытым поверхностям. Сода отлично удаляет с чашек чайный налет. Стаканы, бокалы, вазы засияют, если их вымыть содой: растворите 2 чайные ложки соды на литр воды. Сложите посуду в этот раствор и оставить на время. Если полностью грязь не удалится, то протрите их губкой, которую обмакните в соду.

Сода отмоет эмалированные кастрюли внутри, если они начали желтеть и темнеть. Прекрасно моются столешницы, поверхности холодильника и микроволновой печи. Прекрасно удаляются потемнения со столовых приборов. С помощью смеси из 1 части соды + 1 часть соли + 2 части уксуса можно устранить засорение в раковине. Влить эту смесь и оставить на 15 минут, затем смыть горячей водой. Также эта процедура поможет избежать и неприятного запаха из раковины.

Сода поможет устранить неприятный запах в холодильнике. Для этого нужно насыпать в какую-нибудь емкость 3 столовые ложки соды и поместить эту емкость в холодильник. Не забывайте мыть мусорные ведра на кухне и в туалете. Вымыв содой или хозяйственным мылом, вы добьетесь не только чистоты, но и продезинфицируете их.

3. СТОЛОВЫЙ УКСУС. Столовый уксус является прекрасным отбеливающим средством, убивает микробы, и с легкостью растворяет жиры. Уксус обладает уникальным свойством удалять запахи – испаряясь сам, он уничтожает и неприятные запахи. (например ,после приготовления рыбы, чего-то жирного, чеснока и т.д.), Можно налить в сковороду немного уксуса и поставить на слабый огонь, неприятные запахи быстро улетучатся.

Если у вас в хлебнице появился запах, то от него тоже легко избавиться путем протирания губкой, смоченной в уксусе. Жирные кастрюли и сковороды легче отмываются, если в воду добавить уксуса. Если у вас что-то хорошо пригорело в кастрюле, налейте уксуса, чтобы он покрыл всю пригоревшую поверхность, и оставьте на ночь. Утром вы легко всё смоете губкой. Удобно завести на кухне пульверизатор, в котором разведете воду с уксусом. Таким раствором легко пользоваться и всегда будет под рукой. Им можно мыть микроволновые печи внутри, эмалированную посуду, газовые плиты.

Еще одно интересное применение этого раствора – им желательно ополаскивать фрукты, своего рода дезинфекция. Особенно она полезна летом, когда повышен риск кишечной инфекции. Деревянные кухонные доски требуют особого внимания. Мы даже не задумываемся о том, сколько может скапливаться в трещинках микробов. Поэтому обрабатывать их раствором воды с уксусом нужно обязательно! Избавиться от накипи в чайнике также можно и при помощи уксуса – добавить его в воду и прокипятить. Соединив соль с уксусом, вы получите своеобразный скраб. Им хорошо очищать внешние стороны загрязненных кастрюль.

4. ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК заменит средство от жира. Насыпать немного порошка на жирную тарелку (или любую другую жирную посуду), добавить теплой воды и тарелка прекрасно отмывается даже в холодной воде.

5. ЛИМОННАЯ КИСЛОТА. Прекрасно справляется с накипью в стиральных машинах и чайниках. Достаточно насыпать чайную ложку соды в чайник и прокипятить. В стиральную машину насыпать несколько столовых ложек и поставить на режим с максимально горячей водой без предварительного замачивания.

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