Минус два килограмма за ночь: 5 способов похудеть во сне

Мы проверили на себе: каждый из описанных способов действительно работает. Итак,поехали!

Сахарно-кефирный коктейль

Да, ты не ослышалась, главными ингредиентами этого чудо-напитка являются стакан сахара и пол литра кефира. Выпивая такой коктейль на ночь, ты насыщаешь свое тело сложными углеводами, на усвоение которых твой организм вынужден расходовать больше калорий,чем из них получает. Необъяснимо, но факт — на утро ты обнаружишь потерю в весе до 2 кг.

Рисовый день





Не секрет, что избыток жидкости в организме приводит к отекам и набору лишнего веса. Одна из самых распространенных причин этого — чрезмерное потребление соли. Вывести лишнюю воду и вместе с тем избавить организм от шлаков поможет неочищенный рис — черный или бурый. Попробуй в течение дня употреблять в пищу только такой рис и на следующее утро весы обрадуют тебя весом на 1−2 кг меньше прежнего. Но помни, что во время готовки мы воздерживаемся от добавления соли в блюдо, иначе весь процесс потеряет свой смысл и никакого эффекта от такой монодиеты не будет.





Салат из вареной свеклы

Звучит не слишком вкусно, зато работает! Свекла богата клетчаткой, и при взаимодействии с водой она разбухает в кишечнике. Во‑первых, это обеспечит тебе долгое чувство сытости,во-вторых, богатая клетчаткой свекла «притянет» все лишние шлаки и выведет их естественным путем, в-третьих, на переваривание свеклы организму нужно затратить больше калорий, чем содержится в самом овоще. Как видишь, от употребления свеклы одни плюсы, поэтому не теряй времени и скорее готовь волшебный салат: свари большую свеклу,протри ее на мелкой терке и добавь каплю оливкового масла. Все тщательно перемешай. Салат нужно съесть перед сном, запив стаканом теплой воды. Утром ты будешь приятно удивлена, ведь твой вес снизится ровно на 1 кг.





Ванна с солью

Отказавшись от ужина, ты сократишь суточное потребление калорий, что неизбежно приведет к потере в весе. А подкрепить результат поможет теплая вечерняя ванна с солью или содой. Всего 10−20 минут пребывания в такой ванне, а затем час под одеялом создадут эффект парника. Такой нехитрый способ позволит тебе сбросить 2 кг за одну процедуру,а может, и больше — в зависимости от твоего изначального веса. Разве не приятная альтернатива вечерним перекусам?





Обертывания для похудения

Конечно, мы не могли забыть про ночные обертывания, которые позволяют сбросить во время сна до 3 кг. Медовое, уксусное, обертывание с маслами — выбирай на свой вкус. Алгоритм действий везде одинаков: берешь один из вышеперечисленных ингредиентов,втираешь в кожу массажными движениями, затем обматываешься пищевой пленкой и залезаешь под одеяло. Благодаря обертываниям улучшается кровообращение, начинают усиленно работать потовые и сальные железы, что приводит к выведению накопившихся шлаков и токсинов. И, конечно же, ты худеешь! Утром остается лишь смыть остатки нанесенного средства с кожи и наслаждаться результатом.

Источник: cosmo.ru

