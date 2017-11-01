5 законов привлекательности от Маши Ефросининой

Внешность телеведущей Маши Ефросининой у многих женщин вызывает восторг. Она прекрасно выглядит и при этом всё успевает. А все потому, что Маша знает несколько секретов, как всегда оставаться в хорошей форме. Шоувумен акцентирует внимание на здоровом питании и физических упражнениях. Но даже она балует себя днями, когда просто отдыхает и расслабляется.





Маша Ефросинина знает, что делать, чтобы не поправиться во время отпуска. Да, разумеется, сейчас не летний сезон, но многие уже запланировали недельку отдыха от работы и офисной суеты. И не очень хочется после увидеть на весах другие цифры. А советы Маши помогут вам без лишних усилий не поправиться во время заслуженного отдыха. Касаются они питания и уж точно актуальны в любое время года.













5 правил, которые помогут всегда оставаться в форме:





Фрукты:

Откажитесь от стабильной привычки заедать сытный прием пищи фруктами! Просто поменяйте их местами. Отдых – это всегда фрукты, много фруктов, сладких. Я рекомендую вам от них не отказываться, а съедать до еды. И желательно перед завтраком или обедом – на ужин не есть!





Ужин:





Ешьте на ужин только белок и овощи!





Алкоголь:





Из алкоголя только сухие вина… и не литрами!





Сладости:

Сладкое и углеводы – только до обеда.





Спорт:





Ходите пешком везде, где ходится. И побольше!













Маша Ефросинина убеждена, что активный отдых лучше, чем сидение на диване. Но и такие дни нужны, при этом говорит звезда и подчеркивает: просто в такие моменты не нужно переедать. Но главное – всегда слушайте свое тело!







