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Леди
Красота и здоровье
1 ноября 17, 16:11
5 законов привлекательности от Маши Ефросининой
Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина рассказала, как всегда оставаться в форме.
Внешность телеведущей Маши Ефросининой у многих женщин вызывает восторг. Она прекрасно выглядит и при этом всё успевает. А все потому, что Маша знает несколько секретов, как всегда оставаться в хорошей форме. Шоувумен акцентирует внимание на здоровом питании и физических упражнениях. Но даже она балует себя днями, когда просто отдыхает и расслабляется.

Маша Ефросинина знает, что делать, чтобы не поправиться во время отпуска. Да, разумеется, сейчас не летний сезон, но многие уже запланировали недельку отдыха от работы и офисной суеты. И не очень хочется после увидеть на весах другие цифры. А советы Маши помогут вам без лишних усилий не поправиться во время заслуженного отдыха. Касаются они питания и уж точно актуальны в любое время года.



5 правил, которые помогут всегда оставаться в форме:

Фрукты:
 
 Откажитесь от стабильной привычки заедать сытный прием пищи фруктами! Просто поменяйте их местами. Отдых – это всегда фрукты, много фруктов, сладких. Я рекомендую вам от них не отказываться, а съедать до еды. И желательно перед завтраком или обедом – на ужин не есть!

Ужин:

 Ешьте на ужин только белок и овощи!

Алкоголь:

 Из алкоголя только сухие вина… и не литрами!

Сладости:
 
 Сладкое и углеводы – только до обеда.

Спорт:

 Ходите пешком везде, где ходится. И побольше!



Маша Ефросинина убеждена, что активный отдых лучше, чем сидение на диване. Но и такие дни нужны, при этом говорит звезда и подчеркивает: просто в такие моменты не нужно переедать. Но главное – всегда слушайте свое тело!
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