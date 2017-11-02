Какие цветы сажать осенью

Осенние работы

Для поздних посадок лучше всего подойдут луковичные (тюльпаны, нарциссы) и мелколуковичные (сцилла, мускари, подснежники) цветы. Также осенью многие дачники предпочитают работать с многолетниками, полагая, что, перезимовав под слоем снега, растения получат необходимую закалку и весной будут заняты не привыканием к новому месту, а исключительно ростом и цветением.

В этом есть определенная логика, но спешим успокоить: сажать и пересаживать многолетние растения с одинаковым успехом можно и осенью, и весной. Чего не скажешь о ранних весенних цветах, посадить которые вы может либо сейчас, либо… через год, в следующем сентябре-октябре.

Что выбрать

Далеко не все цветы, красивые картинки которых вы можете увидеть в каталоге, удачно будут смотреться на вашем участке или вообще смогут безболезненно перенести зиму. Поэтому обозначим те луковичные цветы, которые осенью традиционно пользуются у наших дачников и цветоводов повышенным спросом. Это, нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты, рябчики, сциллы и анемоны.

К данному списку можно добавить достаточно большое количество мелколуковичных цветов (иридодиктиумы, пушкинии, эритрониумы, анемоны, хионодоксы, подснежники, белоцветники, пролески, хохлатки и некоторые виды декоративных луков), которые продаются в наших магазинах.

Как выбрать

Стоит отметить, что у каждого из перечисленных видов растений есть большое количество сортов. Именно от сорта зависит время цветения, рост, цвет растения, а также многие другие факторы. Останавливая свой выбор на определенном гибриде или сорте, не забывайте об этом. Если же вы не «гурман»-цветовод, а лишь хотите сделать свой участок привлекательным, то вполне можете приобрести смесь луковичных цветов. В пакетах с таким названием вы обнаружите пригоршню небольших луковиц, растения из которых будут отличаться по цвету и виду. В смеси тюльпанов, скажем, будут луковицы однотипных растений, отличающихся только по цвету. Какой цвет будет преобладать непосредственно в купленной вами смеси, не скажет с точностью ни один продавец или консультант: результат вы увидите весной.

Выбирать луковицы на самом деле легко. Даже непрофессионал отличит их по размеру и определит наличие или отсутствие повреждений на самой луковице. Все остальные факторы вторичны. Крупные луковицы считаются более качественными. Вне зависимости от вида цветов, который вам нравится, проверьте внимательно каждую луковицу на наличие видимых повреждений. Может случиться так, что на луковице есть темные пятна, наросты или признаки гниения, которые свидетельствуют о возможном заболевании растения. Такой посадочный материал, конечно, лучше не брать.

Где хранить и когда сажать

Условия хранения луковиц просты: в течение месяца, а то и более длительного срока, они прекрасно будут чувствовать себя в сухом прохладном месте при температуре 8-10 градусов. В городских условиях луковицы цветов отлично сохранятся на балконах и в лоджиях, если вы позаботитесь о том, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Хорошо будет чувствовать себя посадочный материал и на нижней полке двери холодильника или в отделении для овощей.

Перед посадкой специалисты советуют подвергнуть все луковицы обязательной обработке от болезней. Самый простой способ – выдержать их 30 минут в светло-розовом растворе марганцовки. Можно воспользоваться и специальными растворами, которые продаются в тех же магазинах, что и семена. На упаковках этих средств указаны правила приготовления растворов для замачивания семян и луковиц перед посадкой.

Сроки посадок у разных весенних цветов могут быть разными, но в среднем они похожи. Так, луковичные растения принято сажать примерно за месяц до наступления первых заморозков почвы, в конце сентября. Если посадить их слишком рано, то растение может успеть прорасти. Позже оно погибнет в результате заморозков. Если же тянуть до последнего, то луковица может повредиться или замерзнуть, не успев укорениться. Так что в отношении посадок цветов в осенний период едва ли не самым важным фактором является правильное определение срока посадок.

Мелколуковичные цветы принято сажать раньше, чем, например, тюльпаны или нарциссы. Мелколуковичные дольше укореняются, а цветут первыми – часто они появляются еще до того, как окончательно сходит снежный покров. Быстрее всех адаптируются к приближающимся холодам тюльпаны.