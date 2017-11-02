Народные рецепты проверенные веками

Поскольку впереди зима, которая прямо-таки располагает к простудным заболеваниям, речь пойдет в основном об их профилактике.



Мы знаем о лечебных свойствах аниса, а вот еще один народный рецепт на основе этого растения.



Средство при ангине



Приготовьте настой корня аниса дикого (его можно найти повсеместно на лугах): 1 ч. ложку корней настаивайте в течение 8 часов в стакане теплой кипяченой воды, пишет sunhome.ru.



Профильтруйте, добавьте по вкусу мед. Этим подогретым средством полощите рот и горло. Можно принимать настой внутренне по 2-3 ст. ложки 3-5 раз в день до еды.



Народные целители предлагают свою помощь и детям. Не всегда под рукой оказываются нужные лекарства, да и порой ребенок просто не может их принимать.



Если вашего ребенка замучил насморк, можно помочь ему следующим образом.



Средство № 1 . Нагрейте на сковороде небольшое количество гречневой крупы, ссыпьте ее в холщовый мешочек и приложите к переносице. Держите до тех пор, пока ощущается тепло. Процедуру выполняйте 1-2 раза в день.



Средство № 2. Растворите 1 часть меда в 3 частях свекольного сока и закапывайте при насморке по 5-6 капель в каждую ноздрю 4-5 раз в день.



Средство № 3. Мед разведите пополам с водой и закапывайте ребенку в каждую ноздрю по несколько капель 2-3 раза в день.



Средства эти хороши не только для детей, но и для взрослых.



Если ребенок промерз на улице, то уберечь его от простуды можно побыстрее напоив его приготовленным «лекарством». Для этого нам понадобятся мед, молоко, лимон и лечебные травы с отхаркивающим действием. Можно, например, заварить как чай 1 ст. ложку сушеных листьев мать-и-мачехи в стакане кипятка, прикрыть блюдцем. Когда настой немного остынет, процедить и добавить 1 ст. ложку меда. Принимать по 1 ст. ложке 2-3 раза в день.



Эффективен и такой настой, который, кстати, можно применять и взрослым: 2 ст. ложки сухих ягод малины завариваем в стакане кипятка, через 15 минут добавляем 1 ст. ложку меда и даем ребенку в теплом виде в 4-5 приемов.



Если нет дома лекарственных трав, которые увеличивают лечебный эффект меда, можно просто растворить ложку меда в стакане горячего молока или крепкого чая и, если есть, добавить сок половины лимона. Давать ребенку на ночь. Только не упустите момент действия снадобья. Как только ребенок начнет потеть, быстрее его переодевайте и следите, чтобы он не раскрывался во сне.



От простуды и насморка помогают и другие народные средства.



Во-первых, рекомендуется гигиенический туалет носоглотки: мойте передние отделы носа с мылом два раза в день. Когда возвращаетесь с улицы домой, немедленно подставьте замерзшие руки под горячую воду.



Во-вторых, не забывайте о полосканиях горла, причем делать это следует постоянно. Полоскать горло можно многими смесями - от простого чая до соленой воды. При помощи полосканий, если они входят в привычку, можно избавиться от хронических ангин.



В-третьих, на первой стадии заболевани, при сильном насморк, часто достаточно применить мазь или соки лекарственных растений с противовоспалительным действием: сок алоэ, масло облепихи, масло шиповника. Их закапывают в нос 2-3 раза в день по 4-5 капель в каждую ноздрю. Мази закладывают в нос 2-3 раза в день - преимущественно 10-процентную мазь тысячелистника и крапивы или 20-процентную мазь цветков календулы.



Кроме того, воспользуйтесь следующими советами:



1. Вдыхайте нюхательный табак (это, конечно, не продукт питания, но все же растение) поглубже, чтобы он через носоглотку проходил в рот. Через несколько «понюшек» насморк прекратится.



2. Хорошо помогает от насморка и промывка носа чистой водой. Воду комнатной температуры влейте в кисть руки и втягивайте поочередно одной и другой ноздрей, чтобы вода проходила в рот.



3. Бороться с простудой помогает зеленый лук. Его полезно просто жевать целый день, добавлять в суп, картошку и другие блюда. А если вы продрогли, заварите кипятком несколько ложек нарезанного зеленого лука и залпом выпейте этот настой.



4. Или приготовьте чудодейственную микстуру, рецепт которой передается из поколения в поколение. 2-3 головки очищенного чеснока разделите на зубчики. Каждый зубчик порежьте вдоль на четыре части и поместите в четвертинку, добавьте 3-4 стручка мелкого острого красного перца и залейте все 250 г водки. Закройте пробкой и дайте немного настояться. Избавиться от кашля можно следующими методами:



Средство № 1. Для смягчения воспаления горла хорошо пить теплое молоко, сливки или чай со сливочным маслом несколько раз в сутки.



Средство № 2 . Вытереть грудь сухой суконной тряпкой, затем втереть досуха внутреннего свиного сала или топленого масла (если есть, то добавьте соснового масла).



Если у вашего ребенка коклюш, приготовьте такое лекарство:



Очистите и измельчите 0,5 кг лука репчатого, смешайте его с 400 г сахара, 50 г меда и 1 л воды. Варите смесь на очень слабом огне в течение трех часов. Затем остудите и перелейте в герметичную посуду. Давайте ребенку по 4-5 ст. ложек в день.



Чтобы помочь избавиться от кашля грудному ребенку, народная медицина предлагает такой способ: к чайной ложке меда добавьте 2 ст. ложки аниса и щепотку соли. Все это залейте стаканом воды, доведите до кипения, процедите. Давайте ребенку по чайной ложке каждые два часа.



Взрослым же избавиться от кашля поможет следующий рецепт народных лекарей.



Сварите в воде один лимон на медленном огне в течение 10 минут. Лимон разрежьте и отожмите сок в стакан (вместо лимона можно использовать яблочный уксус - примерно 100 г). К соку лимона добавьте 2 ст. ложки глицерина, размешайте и заполните стакан медом.



При сильном и частом кашле принимать по 2 ч. ложки смеси три раза в день перед едой, а также на ночь. Если кашель сухой, принимать по чайной ложке до и после завтрака, обеда, ужина и обязательно перед сном.



Нельзя не вспомнить и о другой пряной траве – базилике. Недавно мне попались новые народные рецепты на основе этого растения. Только следует учесть, что медики не советуют принимать препараты базилика в больших дозах.



Сок свежих листьев базилика применяйте при ранах и гнойном воспалении среднего уха. При насморке нюхайте сухую траву базилика.



При цистите и коклюше приготовьте настойку из 5 г травы базилика и 500 мл кипятка. Настаивайте в течение часа. Процедите и принимайте 3-4 раза в день.



Средство при ревматизме, головной боли



Приготовьте настойку из 1 части травы базилика и 5 частей водки. Настаивайте в течение недели. Принимайте по ½ ч. ложке 2-3 раза в день.



Средство при дизентерии и хроническом поносе



5 г плодов базилика проварите в 400 мл воды в течение 20 минут, процедите. Принимайте по 100 мл 3-4 раза в день.



В одной из статей я писала о рябине и упоминала ее целебные свойства. Как всегда, находится что-то новое, ускользнувшее от внимания. Поэтому стоить вспомнить, что по содержанию витаминов ягоды рябины превосходят многие другие ягоды, фрукты и овощи. Так, например, витамина С в рябине больше, чем в лимоне, а каротина больше, чем в моркови. Рябина полезна диабетикам, так как в составе ягод имеется сорбит - природный заменитель сахара. Железа в рябине в 3-4 раза больше, чем в тех же яблоках.



Необычайно полезна рябина при невротических заболеваниях, т.к. в ее состав входит серотонин. Используется рябина и в качестве противосклеротического средства. Есть в рябине и такое редкое вещество, как амигдалин, помогающий справляться с кислородным голоданием. Пектин, которого достаточно много в рябине, выводит из организма соли тяжелых металлов. А не столь давние исследования показали, что рябина помогает и при профилактике болезней, связанных с повышенным фоном радиации.



Если вы собрали ягоды рябины до наступления морозов (а делать это нужно именно так, потому что мороженые ягоды быстро опадают с деревьев), можно удалить из них горечь. Просто опустите кисти в кипящий 3-процентный раствор соли на 2-3 минуты, а затем прополощите в холодной воде.



Если вы решили запастись сухими ягодами рябины (чай из них очень полезен при профилактике гриппа и простуды), сушите ягоды медленно, при температуре 90 градусов. Тогда ягодки станут слаще. При сушке ягод на сильном огне ягоды чернеют и пригорают, а середина часто остается сырой.



Если вы готовите рябиновый чай, то учтите, что рябина в чайной заварке не должна превышать четвертой части. Иначе напиток будет горчить.



Если съедать в день по 5 ягод рябины, значительно улучшится зрение.



Приготовив смесь рябины с сахаром (в пропорции 1,2-1,5 кг сахара на 1 кг ягод), вы обеспечите свой организм витаминами на весь зимне-осенний период. Средство при склерозе сосудов головного мозга



200 г коры рябины кипятить в 0,5 л воды в течение двух часов. Отвар принимать по 20-30 г 3 раза в день до еды. Курс лечения рассчитан на 1 месяц.



А вот несколько рецептов народной целительницы Иванки (текст сохранен почти без изменений).



Народные рецепты от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.



Средство № 1. В равных количествах перетопить внутренний свиной жир, курдючный жир, домашнее сливочное масло (можно и магазинное, но его следует перетопить, чтобы убрать все отходы), хороший мед и сок алоэ. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день между едой на голодный желудок.



Средство № 2. Взять 500 г оливкового масла, 40 г прополиса, настругать стружкой и засыпать в масло. Прокипятить на водяной бане.

Пить один раз в день по 1 ст. ложке натощак. Пить теплым, подогревая на водяной бане.



Средство при воспалительных процессах женских половых органов



Муку грубого помола (но можно и обычную магазинную) замесить с 1-2 ст. ложками меда и яблочным уксусом (сколько возьмет), чтобы получилась лепешка. Компресс ставить на ночь и днем держать минимум в течение двух часов. Если есть возможность, то хорошо еще на 2 часа поставить новый компресс в течение дня. Лепешку накладывать на чисто вымытое тело, потом накрыть марлей, пергаментом и чем-то теплым укутать. Но это только если нет онкологических заболеваний. В случае онкологии к тому же рецепту добавить семя крапивы (в пропорции с мукой один к одному) и покрыть только одной марлей, укрепив повязку бинтом.



Средство, восстанавливающее мужскую потенцию



В медной посуде довести до кипения 0,5 л водки (лучше виноградной) и 100 г меда. Влить в посуду при закипании 20 г петушиной крови. Снять с огня, перелить в глиняный горшок, добавить натертый на терке неочищенный корень сельдерея и три мелко нарезанных корешка ослиной колючки. Настаивать три дня. Принимать ежедневно по 30 г, смешав с растертым сырым яичным желтком.



Средство при гнойных ранах и фурункулах



К гнойной ране на два часа прикладывается свежий (несоленый) домашний сыр. Процедура повторяется два раза в день. При фурункулах повязки с домашним сыром оставляются на ночь.



Берегите себя и будьте здоровы! Ну а если вдруг захворали, не спешите набрасываться на таблетки. Даже врачи говорят, что порой народные средства помогают лучше всяких сверхмодных лекарств.



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