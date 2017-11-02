Утренние ритуалы, которые разбудят организм

Помимо того, что по утрам нужно чистить зубы, умываться, принимать душ, собираться на работу и завтракать, есть еще несколько очень важных дел, которые вы просто обязаны выполнять каждое утро, если хотите быть здоровыми и энергичными:





1. Сделать зарядку в кровати. Не вставая с постели, потянитесь, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, поднимите поочередно ноги вверх и опустите их снова вниз, то же самое проделайте с руками. После такой зарядки вы можете вставать с кровати и идти выполнять дальнейшие утренние дела. Благодаря «ленивой» зарядке вы поможете своим мышцам проснуться и запустить кровообращение, поэтому у вас не будет плохого самочувствия, а лень и сон уйдут в сторону.





2. Выпить стакан теплой воды с лимоном. Отличный способ разбудить свой кишечник и ускорить обмен веществ. Ночью наша пищеварительная система потихоньку работает, переваривая и усваивая те продукты, которые мы едим вечером, но ближе к утру кишечник замедляет свои действия, поэтому его нужно запустить, как мотор в машине. Плюс ко всему, вода и лимон обладают очищающими свойствами, а также в соке лимона содержатся витамины, так что стакан лимонного напитка сразу после пробуждения принесет вам массу пользы.





3. Помассировать уши. Эксперты считают, что с помощью массажа ушных раковин мозговые центры наполняются кислородом, да кровоток ускоряет свое движение по артериям. Если вы заняты умственным трудом на работе, тогда для вас массаж ушей — спасение, позволяющее быть более продуктивным и быстрым.





4. Съесть чайную ложку меда и запить еще одним стаканом воды. Делать это следует перед завтраком, а к полезным свойствам меда можно отнести: положительное воздействие на горло, особенно, если вы простыли, укрепление иммунитета, предупреждение преждевременного старения, повышение уровня полезной глюкозы в крови и энергии.





5. Завтрак. Обязательно завтракайте каждое утро. Эта утренняя процедура невероятно полезна для всех людей, без исключения. Полезный завтрак из правильных продуктов, богатых клетчаткой, витаминами и минералами, позволит вам зарядиться бодростью на целый день, улучшить пищеварение, предотвратить различные заболевания желудочно-кишечного тракта и так далее.





6. После завтрака прополоскать ротовую полость. У вас есть два варианта: водный ополаскиватель с перекисью или же содовый раствор. Если вы выбрали соду, то в стакан воды нужно добавить 1 ч.л соды, перемешать до полного растворения соды и прополоскать содовым раствором рот. В случае, когда у вас под рукой есть перекись водорода, в стакан воды нужно добавить 10-15 капель перекиси и прополоскать содержимым стакан рот и горло. Эта процедура уничтожит все болезнетворные бактерии во рту, что положительно скажется на здоровье зубов и десен, а также устранит неприятный запах изо рта.



