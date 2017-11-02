Что не делают умные женщины после 45 лет?

Женщина не стареет, и это факт — сколько песен и разнообразных фильмов, стихотворений, изречений существует о вечной и неувядаемой женской молодости. Но для этого нужно немного потрудиться! Для начала прочитайте эту статью и узнайте, что делать категорически нельзя.





Что нельзя делать зрелой, самодостаточной и уверенной в себе женщине, которой немного за 45?





1. Экономить на себе





Мы понимаем, что у вас муж, дети, собака и дом, и бóльшая часть зарплаты уходит в семью. Приходится экономить, и в первую очередь на себе. Безусловно, родные и близкие — это ваше все, и для них вам не жалко никаких денег. Но! Милые дамы, нельзя жить только ради других, иногда нужно радовать и себя.





Каждый месяц дарите себе один маленький подарок: классные туфли, блузку, юбку или поход в салон красоты. Мы уверены, что ваши родные тоже хотят видеть свою маму, жену, сестру красивой, стильной и счастливой.





2. Делать короткие стрижки





Главная беда российских женщин! Кто сказал, что короткая стрижка молодит? Ладно, может, кого-то она и молодит, но кому-то, наоборот, вредит. Сейчас самое время для экспериментов с прическами: попробуйте каре, затем отрастить волосы подлиннее, перекраситься в рыжую или сделать американское мелирование.





Волосы — это главное украшение женщины в абсолютно любом возрасте, зачем же их сразу обстригать?





Кроме того, не забывайте о лечебных процедурах для волос: используйте термозащиту и несмываемые уходы, делайте питательные маски и регулярно ходите к парикмахеру. При грамотном уходе волосы будут вашей визитной карточкой еще как минимум лет 20.





3. Выбирать «старушечьи» вещи





Некоторые женщины вдруг решают: «Все, молодость закончилась, хватит носить узкие джинсы и красивые толы, пора покупать бесформенное серое пальто (нет, не модное пальто oversize), темную юбку до пола и синтетическую блузку с каким-то нереально странным цветочным принтом. Теперь мода — это не для нас, а только для юных девочек».





Мы искренне надеемся, что у вас нет подобных мыслей, но если вдруг вас потянуло купить абсолютно несуразную и явно «пенсионерскую» вещь, сразу же скажите себе: «Стоп!» Помните, как говорят о женщине, которой стукнуло 45 лет?





4. Выбирать слишком молодежные вещи





Бывает и обратная ситуация: начать одеваться так, будто вам недавно исполнилось двадцать с хвостиком. Футболки с глупыми надписями, мини-юбки, короткие сарафаны, топы с открытым животом, леггинсы — эти вещи никогда не сделают вас моложе. Наоборот, они подчеркнут несоответствие между вашим возрастом и стилем.





Подростковая одежда осталась в прошлом: это нужно осознать и принять. Поверьте, вы будете выглядеть в сто раз лучше, если переключитесь на более сдержанные (и это не значит «скучные») и элегантные наряды. Вы можете следовать всем модным (или почти всем) тенденциям, и при этом оставаться роскошной зрелой женщиной.









5. Не следить за трендами





Кстати, о трендах. Еще одна распространенная ошибка женщин после 45 — вообще не следить за модой. Понятно, что времени на чтение fashion-порталов и журналов у вас практически нет (хотя вы же читаете этот пост?), но несмотря на это, старайтесь хотя бы иногда пролистывать глянец или заходить на сайты о моде и стиле.





К тому же большинство трендов не имеет «возрастных ограничений». Например, модная в этом сезоне джинсовая юбка подойдет любой женщине? Да, только в вашем случае лучше выбрать длину до колена или чуть ниже. А что насчет длинного жилета? Безусловно, его можно и нужно носить и в 15, и в 80. Туфли с бахромой? Почему бы и нет. Конечно, вам не обязательно экспериментировать с кроп-топами и слипонами на толстой подошве, но повторим еще раз: мода доступна каждому.





6. Скрывать недостатки, но не подчеркивать достоинства





Забудьте о бесформенной и мешковатой одежде. Если вы думаете: «Надену балахон — и никто не заметит мой живот или крупные бедра», то вы сильно ошибаетесь. Бесформенная одежда делает вас похожей на колобок или большой прямоугольник. Вы должны уметь не только скрывать недостатки фигуры, но и подчеркивать достоинства.









Прячьте бедра под пышными юбками-миди, выделяйте талию при помощи толстого или тонкого ремешка, носите приталенные жакеты и блузки с V-образными вырезами. Создавайте красивые силуэты и демонстрируйте соблазнительные формы. Когда вы перестанете носить «мешки», окружающие обязательно заметят, какая вы привлекательная и обаятельная.





7. Не носить каблуки





Если еще лет 5 назад вы бегали на 10-сантиметровых шпильках из дома на работу, с работы в детский садик, из детского садика в супермаркета, из супермаркета домой, а теперь решили, что каблуки — это неудобно, непрактично и вообще кеды в сто раз лучше, то дело плохо.





Согласны, ходить на каблуках каждый день ни к чему: к счастью, есть классные лоферы, броги, балетки, сапоги на плоской подошве, но все же в вашем гардеробе должно быть несколько классных пар туфель на каблуках. И надевать их желательно не только по большим праздникам. Выбирайте туфли на устойчивом каблуке из натуральной кожи и носите их хотя бы раз в неделю (а лучше — чаще).





8. Покупать дешевое нижнее белье





Нам кажется, что любая зрелая женщина может позволить себе 3–5 комплектов хорошего нижнего белья. Да, пусть их будет не 10, не 20, а намного меньше, но зато идеальных. Правильное нижнее белье моделирует и подтягивает фигуру. И если у вас нет свободных средств на бюстгальтер от Victoria’s Secret, загляните в магазины более демократичных, но не менее качественных брендов.





9. Не изучать техники возрастного макияжа





К сожалению, после 40 лет наша кожа меняется: появляются морщины, пигментные пятна, она становится чересчур сухой или слишком жирной.





Отлично, если вы регулярно посещаете косметолога и боретесь с признаками старения современными методами, например, проходите курсы мезотерапии или фотоомоложения. Но и процедуры не способны моментально превратить вас в 20-летнюю красотку, а значит, нужно маскировать возрастные изменения с помощью декоративной косметики.





Проконсультируйтесь у профессионального визажиста: он подскажет, какую косметику использовать в вашем возрасте, как ее наносить, что нужно добавить в косметичку, а что навсегда убрать. Научитесь делать правильный макияж — будете выглядеть на 10 лет моложе.





10. Запускать свое тело





Представим типичный случай: женщина родила троих детей, перестала заниматься своим телом и от стройной фигуры не осталось и следа. Теперь спорт для нее — только по телевизору. Караул! Если вы узнаете в этом описании себя, то пришло время задуматься.





Мы не агитируем вас сесть на жесткую диету, пить одну только воду и записаться на занятия кроссфитом. Но запускать свое тело, напрочь забыть о спорте — это преступление против себя самой. Фитнес — это движение, здоровье, хорошее настроение.





Найдите то, что вам по душе: бассейн, аквааэробика, скандинавская ходьба, йога, зумба — да что угодно! Всего две тренировки в неделю — и вашей подтянутой фигуре будут завидовать ленивые подружки, а в теле появится такая энергия, что вы сможете свернуть горы.





11. Забывать про здоровье





В продолжение предыдущего пункта. Чтобы быть красивой и здоровой, женщине необходимо не только заниматься спортом, но и вовремя посещать врача. Работа, дети, экономия на себе — вы откладываете поход в больницу до последнего, а скрытые болезни, которые вы не лечите, состарят вас быстрее, чем неправильное питание и отсутствие физических нагрузок.



