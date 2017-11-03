Запомни пять запрещенных фраз для собеседования

“Извините, я опоздала“





Опозданию нет никаких оправданий и твое извинение не смягчит вину. Пробки, сложный маршрут, непредвиденные обстоятельства – ты должна учитывать все. Лучше приехать значительно раньше, чем припоздниться даже на десять минут.





“Какая ваша политика по поводу отпуска?“





Это трактуется потенциальным начальником, как: “Могу ли я рассчитывать на выходные дни, хотя еще даже не приступила к своим обязанностям?“. Работодатель ищет усердного сотрудника, поэтому любые разговоры об отпуске на собеседовании – это красный флажок.





“Как будет поощряться моя работа?“





Разговоры о бонусах, в том числе и финансовых, и намеки на стремительный карьерный рост тоже не сослужат тебе хорошую службу. Это не значит, что ты будешь лишена всего этого, но сначала докажи, что достойна. Не словом, а делом, как говорится.





“У меня был конфликт с предыдущим начальником/коллегами“





Любой адекватный начальник ищет человека, который хорошо вписывается в команду и легко идет на контакт. Даже если ты действительно ушла с прошлой работы не на дружеской ноте, никогда об этом не говори на собеседовании.





“А чем вы здесь занимаетесь?“





Примерять роль почемучки не следует. Разузнай о компании как можно больше, чтобы не выглядеть глупо на первой встрече. Благодаря интернету это не составит особого труда.







