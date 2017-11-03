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Леди
Красота и здоровье
2 ноября 17, 21:23
Запомни пять запрещенных фраз для собеседования
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Мы создали удобный мини-путеводитель, который поможет вам лавировать между подводными камнями любого собеседования.
“Извините, я опоздала“

Опозданию нет никаких оправданий и твое извинение не смягчит вину. Пробки, сложный маршрут, непредвиденные обстоятельства – ты должна учитывать все. Лучше приехать значительно раньше, чем припоздниться даже на десять минут.

“Какая ваша политика по поводу отпуска?“

Это трактуется потенциальным начальником, как: “Могу ли я рассчитывать на выходные дни, хотя еще даже не приступила к своим обязанностям?“. Работодатель ищет усердного сотрудника, поэтому любые разговоры об отпуске на собеседовании – это красный флажок.

“Как будет поощряться моя работа?“

Разговоры о бонусах, в том числе и финансовых, и намеки на стремительный карьерный рост тоже не сослужат тебе хорошую службу. Это не значит, что ты будешь лишена всего этого, но сначала докажи, что достойна. Не словом, а делом, как говорится.

“У меня был конфликт с предыдущим начальником/коллегами“

Любой адекватный начальник ищет человека, который хорошо вписывается в команду и легко идет на контакт. Даже если ты действительно ушла с прошлой работы не на дружеской ноте, никогда об этом не говори на собеседовании.

“А чем вы здесь занимаетесь?“

Примерять роль почемучки не следует. Разузнай о компании как можно больше, чтобы не выглядеть глупо на первой встрече. Благодаря интернету это не составит особого труда.
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