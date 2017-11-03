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Леди
Красота и здоровье
2 ноября 17, 22:22
5 способов скрыть седину без окрашивания волос
прическа
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Читайте полезные советы, как можно скрыть седину без окрашивания волос.

Многие женщины, переступив порог 30 лет, сталкиваются с таким понятием, как седина. Появление седины - это не повод расстраиваться и впадать в депрессию. Это «обесцвечивание» волос, которое является вполне естественным процесом, просто у некоторых женщин это появляется раньше, а у некоторых - позже. Конечно, каждый месяц окрашивать седину очень утомительно и напряжено, поэтому мы расскажем вам 5 способов, как можно скрыть седину без применения краски для волос.


  • С помощью натуральных красителей. Наверное, вы не раз слышали об окрашивании волос хной или басмой. Это натуральные средства, которые не только окрашивают волосы, но и эффективно укрепляют структуру локонов. Конечно, цветовая палитра басмы и хны не так уж и богата, зато волосы будут густыми и здоровыми, и заметьте, без единого седого волоска.

  • С помощью отваров. Чтобы скрыть седые волосы можно также применять ополаскивающие отвары, которые смогут укрепить и напитать волосы. Для этого необходимо использовать на выбор цветки клевера, кору дуба, крапивы, лопуха или медуницы. Заваривайте один из отваров и добавляйте в шампунь при каждом ополаскивании волос после мытья.

  • С помощью накладных локонов. Если седина на волосах стала сильно заметной, тогда в помощь придут накладные пряди, которые способны прикрыть места с проседью. Конечно, это способ временный, но зато надежный. Главное подобрать правильный оттенок, который будет идентичен вашему цвету волос.


  • С помощью специальных лосьонов для волос. Для того чтобы скрыть седину волос достаточно использовать специальный лосьон с содержанием стволовых клеток для восстановления естественного цвета волос. Это средство нужно применять в течение десяти дней, и вы сможете надолго забыть о седых волосках. 

  • С помощью модной стрижки. Если у вас седые волосы просматриваются  не по всей голове, тогда прекрасным вариантом послужит новая стрижка. Именно с помощью новой прически можно скрыть седину в том или ином месте. Попросите своего hair-мастера подобрать вам новую стрижку, которая не только скроет седину, а и будет идеально подходить под вашу форму лица.

Источник: ivona
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