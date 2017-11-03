5 способов скрыть седину без окрашивания волос

Многие женщины, переступив порог 30 лет, сталкиваются с таким понятием, как седина. Появление седины - это не повод расстраиваться и впадать в депрессию. Это «обесцвечивание» волос, которое является вполне естественным процесом, просто у некоторых женщин это появляется раньше, а у некоторых - позже. Конечно, каждый месяц окрашивать седину очень утомительно и напряжено, поэтому мы расскажем вам 5 способов, как можно скрыть седину без применения краски для волос.