4 ноября - полнолуние. На что влияет это явление?

Наверняка вы часто замечали, что в определенные дни вас мучает чувство тревоги, повышенная нервозность, дискомфорт, вы понимаете - что-то пошло не так. Причиной может стать полнолуние, которое в этот раз наступает сегодня, 4 ноября.





Разумеется, в этот период вам не явится привидение, более того, полная луна может никак вас не коснуться. Но если вы чувствительный ко всем явлениям человек - полнолуние повлияет на ваше состояние.





Чего ждать в полнолуние?





Нервная система. Как мы уже отмечали, в этот период появляется непонятная тревога, беспричинная нервозность и, наоборот, отчаянная радость.





Бессонница. Многие, даже совершенно здоровые люди жалуются на отсутствие сна в полнолуние.





Медленный обмен веществ, нарушение стабильной работы сердца. И это доказано экспериментами еще со времен Гиппократа.





Возрастает риск заболеваний ЖКТ и отравлений, что объясняется активизацией жизнедеятельности различных вирусов и микробов. Важно, что, как утверждают специалисты, лекарственные препараты в это время менее эффективны, увеличивается риск побочных явлений.





Рекомендуем вам в период полнолуния воздержаться от употребления алкоголя, ограничить общение с неприятными людьми и беречь себя от негативных эмоций.



