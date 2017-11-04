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Леди
Красота и здоровье
4 ноября 17, 09:33
4 ноября - полнолуние. На что влияет это явление?
Полнолуние
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Полнолуние - фаза лунного месяца, которая может повлиять на ваше состояние.
Наверняка вы часто замечали, что в определенные дни вас мучает чувство тревоги, повышенная нервозность, дискомфорт, вы понимаете - что-то пошло не так. Причиной может стать полнолуние, которое в этот раз наступает сегодня, 4 ноября.

Разумеется, в этот период вам не явится привидение, более того, полная луна может никак вас не коснуться. Но если вы чувствительный ко всем явлениям человек - полнолуние повлияет на ваше состояние.

Чего ждать в полнолуние?

Нервная система. Как мы уже отмечали, в этот период появляется непонятная тревога, беспричинная нервозность и, наоборот, отчаянная радость.

Бессонница. Многие, даже совершенно здоровые люди жалуются на отсутствие сна в полнолуние.

Медленный обмен веществ, нарушение стабильной работы сердца. И это доказано экспериментами еще со времен Гиппократа.

Возрастает риск заболеваний ЖКТ и отравлений, что объясняется активизацией жизнедеятельности различных вирусов и микробов. Важно, что, как утверждают специалисты, лекарственные препараты в это время менее эффективны, увеличивается риск побочных явлений.

Рекомендуем вам в период полнолуния воздержаться от употребления алкоголя, ограничить общение с неприятными людьми и беречь себя от негативных эмоций.

источник: ivona
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