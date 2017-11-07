Как сделать ноги длинными и стройными? (ВИДЕО)

Упражнение № 1. Классические «выпады»

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, спина ровная, плечи расправлены. Делаем шаг вперед правой ногой. Плавно опускаемся, сгибая колено правой ноги. Останавливаемся, когда бедро находится параллельно полу. Обе ноги сгибаются под прямым углом. Медленно поднимаемся, выпрямив колени. Повторяем для другой ноги.



Упражнение №2. Приседания

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, спина ровная, плечи расправлены. Руки держите перед собой (для равновесия). Теперь начинам отводить таз назад для приседания. Важно, чтобы ваши колени при этом не выдвигались вперед, а оставались ровно над ступнями. Добившись прямого угла в подколенном сгибе, задержитесь в таком положении на пять секунд. Затем плавно выпрямляйтесь.



Упражнение №3. Прыжковые приседы

Исходная позиция: стоя, ноги чуть шире плеч, кисти соединены у груди. Теперь опускаемся в максимально низкий присед. Следите, чтобы спина оставалась прямой. Резким, взрывным усилием подпрыгните вверх. Мягко приземлитесь, снова присядьте. Повторяйте, пока не ощутите легкое напряжение в бедрах и ягодицах.





Упражнение №4. Подтягивания лежа

Исходная позиция: лежа на правом боку, упор на локоть. Выпрямите правую ногу, левую согните и поставьте на пол. Разверните носок правой ноги на себя (пальцы должны смотреть вперед). Затем сгибаем правую ногу в колене и передвигаем ее по направлению к животу (вдоль пола). Носок правой ноги нужно тянуть на себя. Обратите внимание: угол между бедром и голенью правой ноги должен быть тупым или прямым, угол между бедром и животом таким же. Когда завершите движение, верните ногу в исходную позицию.



Упражнение №5. Скрещивания лежа

Исходная позиция: лежа на спине, тело расслаблено. Оторвите ноги от пола, поднимите их под прямым углом. Колени можно слегка согнуть. Мышцы должны быть расслаблены. Теперь скрестите левую ногу над правой (потом - наоборот). Это упражнение нужно делать в очень быстром темпе, приблизительно 80-100 раз.



Упражнение №6. Отведение ноги

Исходная позиция: стоя лицом к спинке стула, спина ровная, плечи расправлены. Отведите правую ногу в сторону на носок. Руки положите на спинку стула. Теперь медленно поднимите правую ногу до угла 45 градусов. На несколько секунд задержитесь в верхней точке. Затем вернитесь в исходную позицию. Не допускайте резких рывков и махов. Все упражнение должно выполняться в спокойном темпе.



Упражнение №7. Подъемы на носки

Исходная позиция: стоя лицом к спинке стула, спина ровная, плечи расправлены. Ноги - на ширине таза, руки - на спинке стула. Плавно поднимаемся на носки. Задерживаемся наверху на несколько секунд. Снова опускаем пятки на пол. Следите за тем, чтобы колени не сгибались. Желая усложнить упражнение, выполняйте подъемы только на одной ноге.

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