Гимнастика для лица: фейсбилдинг (ФОТО)

Морщины вокруг глаз, на лбу и носогубные складки появляются абсолютно у всех после 30. У тебя есть шанс стать исключением из правил. Персональный тренер Анастасия Нагорная предлагает начать делать упражнения от морщин и тренировать мышцы лица. Знакомься, фейсбилдинг.





На самом деле морщины под глазами (там самая нежная кожа) вовсе не обязательно будут выдавать твой возраст и сообщать всем окружающим, что ты - женщина за 30. Фейсбилдинг, или гимнастика для лица, реально борется с морщинами и дряблостью кожи и фактически заменяет лифтинг. Не ленись, если хочешь убрать морщины бесплатно: тренируй мышцы лица с помощью упражнений от Анастасии Нагорной и увидишь, как работает омоложение кожи.





Как ни странно, начинается фейсбилдинг не с лица, а с упражнений для осанки – от этого зависит кровоснабжение головы и внешний вид кожи. Поэтому обязательно выполни «березку» – это поможет выровнять спину.





В чем секрет?





Динамические упражнения от морщин улучшают питание мышц и кожи лица, повышают их эластичность. Улучшается кровоснабжение соединительной ткани в нижнем слое кожи, поэтому клетки значительно лучше обеспечиваются кислородом и питательными веществами, а мышцы наполняются тонусом!





Перед проведением гимнастики протри кожу кусочком льда. У тебя сухая кожа, обязательно нанеси питательный крем. Каждое упражнение выполняй по нескольку раз, постепенно увеличивая число повторов (от 5 до 12). Для поддержания лица в хорошем состоянии необходимо ежедневно упражнять мышцы и, что очень важно, научиться контролировать сокращение и расслабление мышц лица в течение дня.





1. РАЗМИНКА





упражнения от морщин под глазами













Разминка представляет собой интенсивное сокращение всех мышц лица при помощи движений, как на фото. После ее выполнения ты почувствуешь, как кровь прилила к лицу.





2. ЛОБ БЕЗ МОРЩИН





упражнения от морщин на лбу













Придерживая пальцами кожу на лбу, старайся поднять брови повыше. Под пальцами ты должна почувствовать сокращение мышц лба, при этом кожа не должна подниматься вверх.





3. ВОЗРАЩАЕМ ТОНУС ВЕКАМ





упражнения от морщин вокруг глаз













Придерживая пальцами кожу вокруг глаз, постарайся сомкнуть веки. Пальцы почувст-

вуют сокращения кольцевых мышц, которые окружают глаза.





4. ЗАБУДЬ О «ГУСИНЫХ ЛАПКАХ»!





упражнение от гусиных лапок













Придерживая указательным и средним пальцами кожу у внешних уголков глаз, улыбнись, стараясь сократить мышцы под пальчиками.





5. ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ МОЛОДОСТИ ГУБ!





упражнения от морщин вокруг губ













Без лишних премудростей: сложив губы в трубочку, пошли воздушный поцелуй (а

лучше несколько) себе, красивой и любимой.





Выполняй комплекс упражнений для мышц для лица дважды в день утром и вечером – это займет у тебя всего10-15 минут. В течение дня следи за тем, чтобы не морщить лоб, не хмурить брови и не щуриться. Время от времени сознательно расслабляй лицо. Приучив себя контролировать мимику, ты избежишь появления мимических морщин.



