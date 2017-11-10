10 способов уменьшить потливость

Часто именно потливость мешает нашей уверенности в себе и портит даже самый идеальный внешний вид. Можно ли как-то справиться с этой неприятностью? Безусловно, да. Несколько ценных советов помогут вам если не устранить потливость вовсе, то, хотя бы, свести ее к минимуму. Пользуйтесь ими, и будьте всегда на высоте.





1. Соблюдение личной гигиены





Сам пот на 90% состоит из воды, поэтому запаха он практически не имеет: запах создают бактерии, которые размножаются из-за недостаточного соблюдения личной гигиены. Старайтесь тщательно следить за собой, особенно в теплое время года. По возможности принимайте душ не менее двух раз в день, носите с собой влажные салфетки, которые помогут сохранить чистоту даже при самом бешеном графике, и, конечно же, ни в коем случае не забывайте об эпиляции подмышек и других проблемных зон.





2. Дезодоранты и антиперспиранты





Средства против пота делятся на две группы: дезодоранты и антиперспиранты. Первые устраняют неприятный запах и микробы, но не регулируют уровень потоотделения. Для большей эффективности наносить их нужно на вымытую и сухую кожу. Средства антиперспиранты действуют противоположно: они уменьшаю уровень выделения пота, но не борются с микроорганизмами, которые являются предпосылкой запаха. Помните, то они закупоривают железы, потому использовать их стоит лишь в особенных случаях вроде важного совещания, вечеринки, свидания и т.д. Не злоупотребляйте ими, давайте коже возможность отдохнуть.





3.Правильный рацион





Определенные продукты способны усиливать выделение пота и усугублять неприятный запах. К ним относится острая пища со специями, горячая пища, жирные приправы, алкоголь, кофеин. По возможности старайтесь избегать их потребления хотя бы в жаркий период. Пейте много воды, употребляйте ее вместо сладких газированных напитков. Бороться с неприятным запахом способны некоторые продукты, содержащие витамин Е, но уровень потоотделения они не уменьшают.





4.Натуральные ткани





Синтетические материалы и ткани мешают дыханию кожи, что провоцирует сильную потливость. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как лен, хлопок и т.д. та же ситуация и с обувью: летом избегайте закрытых моделей и грубых тяжелых материалов, которые приводят к неприятному запаху. Выбирайте открытые варианты из мягкой кожи или ткани.





5.Специальные препараты



