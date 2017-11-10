С помощью пота человек охлаждает организм при повышении температуры окружающейся среды. При взаимодействии пота и кожных микробов, появляется неприятный запах, с которым мы боремся с помощью дезодорантов-антиперспирантов. Но медики предупреждают, что эти средства могут быть опасны!





Чем опасны дезодоранты-антиперспиранты: причины, последствия и альтернатива





Какие бывают средства от пота





Изначально, дезодоранты боролись с проблемой только благодаря сильному запаху, который перебивал запах пота. Этот способ оказался не очень эффективным, так как смесь аромата тела и дезодоранта давала еще более отталкивающий запах. Именно поэтому производители косметики стали разрабатывать новые средства и на рынки вышла новая продукция – антиперспиранты (вещества, полностью блокирующие выделение пота). Сейчас можно приобрести средства, которые предотвращают выделение пота чуть ли не на неделю, но врачи и ученые предупреждают – борьба с запахом пота таким способом очень опасна.





Чем опасны дезодоранты-антиперспиранты?





1. В состав антиперспирантов входит соединение алюминия – хлоргидрат. В составе продукты он пребывает в жидком состоянии, а контактируя с кожей начинает твердеть, закупоривая потовые железы. Из-за этого наличие в составе солей алюминий увеличивает риск появление рака груди. Некоторые производители, начали заменять хлоргидрат на соединения с цирконием. Ученым о нем мало известно, поэтому сказать с точностью о вреде или нейтральности его на организм человека – невозможно.





2. Дезодоранты-антиперспиранты закупоривают потовые железы из-за чего пот попросту не выделяется. Это не очень хорошо для нашего здоровья, ведь с потом организм выводит шлаки и токсины. Блокируя выделение пота, мы запрещаем организму самоочищаться и все вредные вещества остаются в нашем организме.





3. Парабены – это еще один компонент в составе дезодорантов-антиперспирантов, который вызывает риск появление опухолей. Использовать антиперспиранты в отдельных случаях можно и даже нужно (на первом свидании, на свадьбе или на другом важном мероприятии).





4. Если вы приобрели дезодорант на основе спирта, он не будет блокировать вам потовые железы, а просто устранит неприятный запах. Но спирт может вызывать жжение, аллергию и зуд (особенно если в области подмышек есть мелкие ранки, например, после депиляции)





Есть ли альтернатива?





1. Кристалл (натуральный дезодорант на основе солей)





Кристалл разработан из алюминиевых квасцов. Он не содержит парабенов, спирта или излишков парфюмерной продукции. Не вызывает аллергические реакции. Однако он тоже содержит соли алюминия, которые закупоривают железы – это единственный минус. Но он намного безопаснее чем дезодоранты-антиперспиранты. Кристалл, блокирует обильное выделение пота, обладает антисептическим действием, блокируя распространение бактерий.





2. Салфетки





Дезодорирующие салфетки – еще одна альтернатива дезодорантам. Минус –они только дезинфицируют область подмышек, а на количество пота никак не влияют. Подходят для чувствительной кожи и являются наиболее безопасными.





3. Лимон





В жарких странах с проблемой пота справляются так – держат под подмышками дольки лимона (несколько минут), ведь лимон обладает антибактериальными свойствами. Лайм лучше не использовать он слишком агрессивный для такой процедуры.





4. Уксус





Уксус тоже поможет избавиться от неприятного запах. Протрите подмышки ватным тампоном смоченном в жидкости. От запаха пота поможет, однако может остаться стойкий запах уксуса.





5. Масла





Хороший заменитель дезодорантам. Смазывайте подмышки маслом шиповника, розмарина, апельсина или грейпфрута. Масла не оставляют следов на одежде, но могут вызывать раздражение. Чтобы этого избежать, возьмите флакон на 10 мл любого аромомасла и смешайте с 5 мл любого другого эфирного масла. Капните несколько капель на пальцы и смажьте подмышки. Немного подождите и одевайтесь.





6. Сода





Приготовьте раствор: возьмите 1 ч. л. пищевой соды и разбавьте в стакане кипяченой воды. Протрите и смочите подмышки. Если хочется аромата – добавьте несколько капель масла бергамота или любого другого. Также содой можно просто припудрить подмышки. В таком случае ни дезодорант, ни раствор вам не понадобятся. Один минус - повторять процедуру придется 2-3 раза в день.





Как использовать:





Если вы используете натуральный антиперспирант, намазывайте его тонким слоем. Не наносите дезодорант после эпиляции, перед загаром, если ощущаете боль и зуд в области подмышек, а также перед сауной или тренировкой.





Если все-таки вы не можете отказаться от антиперспирантов, чередуйте их использование с кремами или салфетками. Наносите средства только на чистую и высушенную кожу без повреждений. Не применяйте в процессах занятия спортом и на пляже. Выбирайте гипоаллергенный антиперспирант без запаха.





Оставайтесь красивыми и здоровыми вместе с нами!



