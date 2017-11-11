Эффективное, но незаслуженно забытое дешевое лекарство

Фурацилин – это противомикробный препарат широкого спектра действия.

Чаще всего его применяют в виде водного или спиртового раствора. Помимо этого он может продаваться в форме аэрозоля, таблеток, а также в виде мази. Данное лекарственное средство может быть использовано местно, для антисептической обработки различных участков тела.





Полезные свойства фурацилина

- Чаще всего водный раствор фурацилина используется в лечении болезней верхних дыхательных путей – ангине, ларингите, тонзиллите. Любые язвы в полости рта (например, стоматит) могут быть успешно дезинфицированы этим раствором.

- Водный раствор используется для промывания открытых ран, ожогов, порезов, язв. Очень эффективно сделать примочку – поместить на открытую рану кусок чистого бинта, смоченного в растворе фурацилина.

- Раствор фурацилина используется при ЛОР-процедурах, например, во время промывания гайморовых пазух.

- Спиртовой состав фурацилина успешно используется в лечении отита.

- Фурацилин входит в состав комплексного лечения при конъюнктивите и блефарите. Фурацилином также промывают глаза, если на веках образовался ячмень.

- В последнее время фурацилин часто используется в борьбе с проблемной кожей. Благодаря своему бактерицидному свойству, эта желтая таблетка подавляет воспаления, снимает покраснение и отек, исключает дальнейшее размножение бактерий. При регулярном использовании фурацилин способен полностью избавить от прыщей и угрей.

- Фурацилин можно использовать для ингаляций при простудных заболеваниях.

- Это лекарство в виде водного раствора используется при спринцевании женских половых органов в целях борьбы с различными инфекциями.

- Примочки с фурацилином могут избавить от радикулита, они снимают боль и отек при ушибах. Очень эффективно использовать раствор фурацилина для борьбы с уплотнениями в мышечной ткани после уколов.

Фурацилин – это недорогой препарат, который может помочь в различных жизненных ситуациях. Однако чтобы знать, как грамотно им воспользоваться, его нужно правильно растворить.

Как приготовить водный раствор фурацилина

Для приготовления вам понадобится пара таблеток фурацилина, вода, ложка, стакан и ступка.









- Вся проблема приготовления раствора фурацилина состоит в том, что эта таблетка очень плохо растворяется в воде. Поэтому ее предварительно необходимо растолочь.

- Растолочь таблетку фурацилина при помощи двух ложек достаточно сложно, поэтому для этой цели можно воспользоваться ступкой. Поместите туда две таблетки и измельчите их до порошкообразного состояния. Если ступки под рукой нет, можно поместить таблетки в сложенную пополам бумагу и пройтись по таблеткам скалкой. Время от времени открывайте и пересыпайте содержимое, чтобы лучше растолочь лекарство.

- После этого поместите желтый порошок в стакан. Две таблетки достаточно, чтобы приготовить 250 мл водного раствора фурацилина. На 100 мл хватит и одной таблетки.

- Фурацилин можно заливать теплой или горячей водой, чтобы он лучше растворился. В холодной воде порошок практически не растворяется. Лучше всего залить фурацилин кипятком.

- Тщательно мешайте состав, пока все частички полностью не растворятся. Лучше всего оставить раствор, пока он не остынет. Чтобы порошок растворился полностью, его следует помешивать достаточно долго.

- После всех этих манипуляций раствор фурацилина готов к использованию. Однако если вы собираетесь промывать раствором глаза, его следует предварительно процедить. Для этого используйте сложенную в несколько раз марлю.

- Если раствор фурацилина готовится для обработки открытых ран, тогда он должен быть стерильным. Прокипятите его на медленном огне около получаса, после чего перелейте в стерильную посуду и дайте остыть.

- При лечении ожогов раствором фурацилина поливается марлевая повязка в случае, если она прилипла к поврежденным тканям эпидермиса.

Лучше всего каждый раз готовить свежий раствор фурацилина. Однако допускается его кратковременное хранение в холодильнике в плотно закрытой посуде. Перед применением не забывайте подогреть состав.

Если добавить в раствор фурацилина чайную ложку перекиси водорода, можно получить прекрасное средство от ангины. Полощите им горло каждые 3-4 часа, и от болезни не останется и следа уже через сутки.

Как приготовить спиртовой раствор фурацилина





Спиртовой раствор фурацилина также очень эффективен при различных заболеваниях. Его преимущество в том, что он может храниться больше нескольких дней. Его можно приготовить впрок – когда вам понадобится противомикробный раствор, он уже будет у вас под рукой.









Приготовление спиртового состава не сильно отличается от предыдущей процедуры. Однако у спиртового раствора концентрация сильнее, потому что в последующем он может разбавляться водой. Растолките 5-7 таблеток при помощи ступки или скалки, а затем поместите их в чистую маленькую бутылочку. Залейте порошок крепким спиртом, не менее 70%. Тщательно перемешайте и взболтайте емкость. Храните бутылочку в холодильнике, взбалтывайте перед применением.

Противопоказания

Еще одним противопоказанием к использованию фурацилина является открытое кровотечение и дерматит. В этом случае нужно воспользоваться другим лекарством.

Фурацилин – это старое, но незаслуженно забытое лекарство. Если у вас в аптечке есть фурацилин, большинство бактериологических и микробных заболеваний вам не страшны. Используйте простые средства, доступные каждому!

Видео: как готовить раствор фурацилина из таблеток





Источник: howtogetrid.ru

