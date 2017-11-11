Как правильно заваривать имбирь для похудения

Различные чаи, настои и отвары на основе этого растения, способствуют оздоровлению организма, избавлению от ненужных килограммов.

Главный момент заключается в правильном заваривании полезных напитков, выборе нужного рецепта, длительности применения чая, противопоказаниях.

Как надо заваривать имбирный чай

Известно немало полезных способов заваривания имбирного чая. Но сначала надо узнать, как правильно готовить такой напиток. При этом необходимо соблюдать соотношение воды и имбиря. Выбирают корень растения, соответствующий размеру большого пальца на руке. Его полностью очищают, после чего измельчают при помощи терки. В таком виде растение выделяет больше полезных веществ.

Необходимо залить измельченный корень одним литром горячей воды. Смесь ставят на умеренный огонь, варят 10 минут. В результате жидкую массу откладывают в сторону, тщательно процеживают. Это является классическим рецептом чая из имбиря, где не присутствуют другие компоненты.

Важные моменты процесса заваривания

Заварив напиток по классическому рецепту, стоит помнить, что он будет сильно концентрированный. Получить менее насыщенный чай можно, если варить его не более 5 минут. Рекомендован также упрощенный вариант данного рецепта. Горячей водой заливают корень растения, накрывают крышкой, оставляют на протяжении 7-8 минут.

Имбирь не обязательно варить. Как только вода вскипит, в нее опускают корень растения. Посуду с содержимым откладывают в сторону. В процессе заваривания чая рекомендовано применять не только свежий корень, но также высушенный.

Не менее эффективно действие имбирного порошка. Если готовится настой из сухого корня, то концентрация готового напитка будет достаточно высокой. Исходя из этого, берут немного имбиря. Пропорция выбирается по собственному желанию, в зависимости от личных предпочтений. Сухой имбирь заваривают около 5 минут. Берут лишь щепотку порошка.

Корень растения можно высушить дома. Его делят на мелкие части (рекомендуется разрезать небольшими дольками), помещают в разогретую духовку при 50 градусах. По истечении двух часов продолжают сушить имбирь уже при 70 градусах. При этом необходимо держать приоткрытой дверцу духовки, чтобы не наблюдалось скапливания влаги. После полной сушки разрезанного корня, его измельчают до получения порошка.

Готовят чай с применением замороженных имбирных кубиков. Кусочки корня пропускают через соковыжималку, распределяют их в соответствующие формочки из-под льда, потом помещают в морозильную камеру. При каждом чаепитии достают один имбирный кубик, опускают в стакан с кипятком.

8 лучших рецептов имбирного чая для коррекции фигуры









Рецепт 1. Очистить организм и похудеть поможет напиток, полученный из имбиря и сенны. Этот рецепт не стоит часто использовать. Берут 1 пакетик сенны, заваривают в кипятке (200 мг), добавляют 1 чайную ложку имбирного порошка. Оставляют смесь на 20 минут, по истечении которых можно употреблять готовый чай.

Рецепт 2. Необходимо взять имбирь, мед, лимон (количество зависит от личных предпочтений). Готовят напиток по классическому рецепту, остужают его, доводя до комнатной температуры. После этого добавляют в напиток мед, выжатый сок лимона. Такой чай подойдет также при простуде, укреплении иммунной системы.

Рецепт 3. Эффективным напитком для коррекции фигуры будет отвар из имбиря с корицей. Заранее готовят классический вариант напитка, в который опускают палочку корицы. Сосуд с содержимым накрывают крышкой, оставляют на четверть часа в стороне. Можно применить порошок корицы. Для этого смешивают 1 чайную ложку молотой пряности с 1/4 чайной ложкой измельченного имбиря. Смесь заливают горячей водой, откладывают на полчаса в сторону.

Рецепт 4. Готовят классический имбирный настой. После того, как он остынет, добавляют свежевыжатый сок апельсина по вкусу. Получается ароматный напиток, помогающий избавиться от лишних калорий и веса.

Рецепт 5. В классический чай из имбиря помещают полголовки чеснока. Смесь варят около 10 минут. Чеснок противостоит образованию холестериновых отложений.

Рецепт 6. Для желающих сбросить ненужные килограммы подойдет напиток из имбиря с перцем. Растение заваривают согласно классическому рецепту. Засыпают туда щепотку перца.

Рецепт 7. Применить рекомендуется имбирный настой в миксе с мятой. Он особенно хорош для процессов метаболизма в организме и эффективного сброса лишнего веса. Свежие листья мяты (60 гр) пропускают через блендер, добавляя 1 чайную ложку порошка корня имбиря, а также немного измельченного кардамона. Смесь заливают кипятком, накрывают крышкой, оставляют на полчаса. По истечении указанного времени напиток можно употреблять.

Рецепт 8. Сбросить вес можно, если использовать напиток из имбиря, листьев брусники, которые выводят ненужную жидкость, способствуют хорошей функции почек. Берут пару чайных ложек сухих листьев брусники, заливают их чашкой горячей воды. В жидкость добавляют чайную ложку имбирного порошка, оставляют на четверть часа.

Рекомендуется применить свежие брусничные листья. Сначала готовят классический имбирный напиток. Потом опускают в него измельченные листья брусники, накрывают крышкой. По истечении получаса настой готов к употреблению.

Как долго можно пить чай из имбиря

Имбирный отвар надо пить за 30 минут до приема любой пищи. Это поможет уменьшить аппетит, а также ускорить метаболизм. Нельзя выпивать такой чай стабильно и много. В один прием разрешено принимать 100 мл напитка.





Диетологи рекомендуют употреблять полезный настой для похудения через каждые 2 часа по 100 мл в течение дня. Имбирь нельзя принимать вечером, тем более перед сном. Он обладает мощным тонизирующим эффектом.

Кому нельзя применять имбирный чай





Несмотря на свою пользу, напитки из имбиря противопоказаны людям, у которых:

- проблемы с желудком (язва, гастрит, воспаления),

- болезни печени (гепатит, цирроз),

- нарушения работы желчного пузыря,

- хроническая гипертония,

- геморрой.

Беременным надо с осторожностью принимать такой напиток. Он противопоказан на последних месяцах вынашивания плода. Кормящим женщин имбирь категорически запрещен.

Придерживаясь вышеуказанных рекомендаций и рецептов, можно оздоровиться и похудеть при помощи имбирного чая.

Видео: чай для похудения из имбиря





источник: howtogetrid.ru

