Как избавиться от насморка за 1 день: полезные советы

В этом случае необходимы экстренные меры, которые помогут вам избавиться от насморка за одни сутки.





Аллергический насморк





В случае, если насморк имеет аллергический характер, принцип борьбы с ним будет в корне отличаться от лечения простудного насморка. Аллергический ринит характерен не только течением из носа и отеком слизистой. При аллергии у человека может возникать чихание, слезотечение, покраснение век, отечность. Все это говорит о том, что в дыхательные пути попали частички аллергена. В этом случае первым делом нужно избавиться от раздражающего фактора – выкинуть цветы, отойти от животного, защититься от пыли.

Сразу после этого нужно выпить антигистаминный препарат, который поможет снять симптомы аллергии. Это может быть Супрастин, Кетотифен, Диазолин, Зодак. Большинство подобных медикаментов начинают действовать уже через 10-20 минут.

Чтобы поскорее избавиться от аллергического насморка, нужно сделать промывание. Для этого используйте теплую соленую водичку. Наполните водой чайник небольшого размера, вставьте носик этого чайника в одну ноздрю и поверните голову набок. Вода должна вливаться в ту ноздрю, что сверху и вытекать из той, что снизу. Такие манипуляции помогут вам вымыть частички аллергена, снять отек и покраснение, избавиться от вырабатываемой слизи.

Как избавиться от простудного насморка

Если вы промерзли, попали под дождь или промочили ноги, высока вероятность заболеть простудой. Человек зачастую чувствует начало болезни – у него кружится голова, свербит в носу, першит в горле. В таких случаях нужен комплекс мер, который поможет вам остановить течение болезни и подавить насморк на корню.





- Придя домой, нужно сразу же принять ванну. Вода должна быть максимально горячей. Чтобы вытерпеть более высокую температуру воды, нужно сначала погрузиться в теплую ванну, а потом постепенно добавлять горячую воду. Так вы сможете довести температуру воды до 40-45 градусов. Можно добавить в ванну немного соли, эфирных масел или капельку бальзама «Звездочка». Мятные пары быстро прочистят заложенный нос и продезинфицируют дыхательные пути.

- Если принять ванну нет возможности, перед сном обязательно нужно пропарить ноги. Налейте в таз горячей воды так, чтобы она покрывала ноги до щиколотки. Добавьте в воду немного соли. Периодически подливайте горячей воды. Через 20 минут таких процедур ноги нужно вытереть насухо и смазать ступни растопленным бараньим жиром или йодом. Эти средства прекрасно прогревают ноги, что спасет вас от начинающейся простуды.

- Наденьте на ноги хлопчатобумажные носки и всыпьте в них немного горчичного порошка. Поверх наденьте шерстяной носок. После подобных манипуляций следует лечь спать.

- Перед сном выпейте стакан горячего молока с медом и лимоном, чай с малиновым вареньем или отвар шиповника.

- Укройтесь теплым одеялом, которое поможет вам достаточно пропотеть.



Это проверенный временем способ лечения начинающейся простуды и насморка. Проведя все эти действия, вы проснетесь утром бодрым и здоровым, а от насморка не останется и следа.





Как быстро избавиться от насморка







Если же насморк является давним гостем и вам надоело с ним бороться, нужно принять серьезные меры по его устранению. Избавиться от затяжного ринита достаточно сложно, особенно за один день. Но это не значит, что состояние больного нельзя облегчить. Используйте сосудосуживающие капли и спреи, которые воздействуют непосредственно на стенки слизистой, быстро снимают отек и очищают дыхательные пути. Человек снова может дышать, разговаривать и работать.

Однако помните, что такие препараты не являются лекарственным средством – они дают лишь временное облегчение. Параллельно с ними нужно принимать лечение от насморка. Помните, что сосудосуживающие капли и спреи могут вызывать привыкание, поэтому их нельзя использовать более 3-4 раз в сутки и дольше пяти дней.

Чтобы слизистая носа не пересыхала, нужно увлажнять ее масляными настоями, например, каплями Пиносол. Очень эффективно прогревать гайморовы пазухи вареными яйцами. Вместо яиц можно использовать нагретую соль. Нагрейте крупную соль на сковороде и насыпьте ее в носовой платок. Приложите сверток так, чтобы он прогревал обе стороны носа.

Очень эффективно вдыхать пары лука, чеснока и хрена. Чтобы приготовить полезное лекарство, нужно натереть три этих компонента и поместить приготовленную мякоть в стеклянную банку. Время от времени открывайте банку и всей грудью через нос вдыхайте целебные ароматы. Не забывайте после процедуры плотно закрывать крышку, чтобы ядреный запах не выветривался.

Очень важно соблюдать сопутствующие условия, которые помогут вам быстрее избавиться от насморка. При лечении простуды нужно обильное питье – достаточное количество жидкости скорее вымоет вирус из организма. Больше времени находитесь на свежем воздухе, следите за влажностью воздуха в помещении. Доказано, морской и горный воздух благоприятно воздействуют на организм, а прежде всего, на дыхательную систему.





Домашние средства для быстрого лечения насморка





В копилке народных мудростей есть немало советов, которые помогут вам быстро и эффективно избавиться от насморка.









Морковь, масло, чеснок. Возьмите немного растительного масла и прогрейте на водяной бане так, чтобы продезинфицировать его. Смешайте в равных пропорциях сок моркови, чеснока и чистого масла. Приготовленный состав капать в каждую ноздрю по 2-3 капли несколько раз в день.

Свекла. Свекольный сок издавна считался прекрасным средством против ринита. Однако помните, что свежий свекольный сок капать в нос нельзя – вы можете обжечь слизистую. Его нужно либо разбавлять кипяченой теплой водой (1:5), либо оставлять на сутки для брожения.

Лук и оливковое масло. Натрите головку репчатого лука на терке и залейте горячим оливковым маслом, чтобы масло покрывало мякоть полностью. Оставьте состав на несколько часов, после чего процедите его. Приготовленное средство можно капать в ноздри или смазывать им слизистую носа. Это действенное домашнее лекарство даже против самых серьезных ринитов.

Ингаляции с травами. Вдыхание горячих паров позволяет прогреть дыхательные пути, продезинфицировать слизистую и скорее справиться с болезнью. Приготовьте насыщенный отвар на основе ромашки, крапивы, календулы и чабреца. Все эти растения обладают лекарственными свойствами. Ромашка снимает отек и покраснение, календула – это прекрасный антисептик, крапива восстанавливает иммунитет, а чабрец обладает противовоспалительными свойствами. Вылейте крепкий отвар в таз и накройтесь полотенцем. Вдыхайте целебные пары носом как можно дольше.

Алоэ. Это растение обладает мощным противомикробным действием. Но помните, что для лечения подходит только взрослое алоэ, которому более трех лет. Срежьте несколько крупных листочков, измельчите их при помощи ножа, блендера или мясорубки. Выжмите зеленую мякоть через марлю и разбавьте сок алоэ водой в соотношении 1 к 3.

Сосновые почки. Залейте две столовые ложки сосновых почек литром кипятка и поставьте на водяную баню. Отвар должен томиться не менее получаса. После чего его нужно перелить в банку и плотно накрыть крышкой. Желательно укутать и поставить в теплое место. Пить вместо чая в течение дня – с добавлением меда и лимона. Это простое средство поможет вам избавиться от насморка за несколько дней.



Наши простые, но проверенные временем рецепты помогут вам вылечить ринит в кратчайшие сроки. Домашние лекарства не только действительно эффективны и безопасны, их стоимость значительно меньше большинства аптечных средств. К тому же, они всегда находятся под рукой.

Избавиться от насморка за один день сложно, практически невозможно. Ведь избавление от насморка означает полное излечение от вирусного заболевания. Однако можно ускорить течение болезни и облегчить ее симптомы. Начинайте лечение при первых симптомах начинающегося насморка, не ждите, когда болезнь свалит вас с ног!

Видео: как вылечить насморк за 1 день





Источник: howtogetrid.ru

