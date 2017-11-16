Продукты, которые есть натощак опасно и почему

Самочувствие человека во многом зависит от того, как он питается. Самым важным приемом пищи считается завтрак, поэтому нужно с особой тщательностью подбирать продукты, которые вы собираетесь съесть натощак. Когда желудок пустой после длительного перерыва некоторые продукты питания могут негативно сказаться на пищеварительной системе. Систематическое употребление таких продуктов с утра может привести к повышенному газообразованию, раздражению слизистой оболочки желудка, гастриту и другим нарушениям.





После 7-8 часового сна организм требует жидкости, так как за это время успело испариться немало влаги. Пить в утреннее время можно и даже нужно, так как стакан воды позволяет «разогреть» желудочно-кишечный тракт перед приемом завтрака. Однако не стоит пить слишком холодных напитков, так как в таком случае рискуете получить раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника. Если у вас имеются хронические заболевания пищеварительного тракта, то холодные напитки могут спровоцировать обострения. Кроме того, холодные напитки приводят к сужению сосудов желудка и ухудшению местного кровообращения, что ухудшит процесс переваривания пищи.





Даже если слишком жарко, пейте воду комнатной температуры или слегка прохладную. Также не стоит выпивать жидкость залпом. Растяните прием воды на несколько минут, делая маленькие глотки.





Выпечка





В утреннее время воздержитесь от употребления сдобной выпечки. Содержащиеся в ней дрожжи способствуют выработке газов в желудке, что приводит к вздутию, и, как следствие, неприятным ощущениям. Если вы не можете обойтись без хлебобулочных изделий, то старайтесь употреблять не дрожжевое тесто.





Кофе





Для многих утро начинается с чашечки кофе, и, к сожалению, кроме кофе в завтрак зачастую ничего не входит. Любителям утреннего кофе нужно знать, содержащийся в напитке кофеин при попадании в желудок приводит к раздражению слизистой оболочки, вследствие чего повышается секреция желудочного сока. Если кроме кофе ничего больше не употребить, то кислота (желудочный сок) начинает разъедать ткани желудка, тем самым провоцируя развитие гастрита. Кроме того, кофе содержит горечи, которые обладают желчегонными свойствами, тем самым провоцируя бесполезному выбросу желчи из желчного пузыря.





Сладости





Возьмите за правило не употреблять сладости натощак. Это убережет вас от серьезных нарушений метаболизма, в том числе и сахарного диабета. Все дело в том, что когда большая доза сахара попадает в желудок, то поджелудочная железа не справляется с такой нагрузкой и работает на износ. Большое количество инсулина быстро нормализуют уровень сахара в крови, после чего человек ощущает слабость и апатию. Длительное увлечение сладостями натощак выводит из строя работу поджелудочной железы, что сказывается на выполнении ее основных функций, в частности продукции адекватного количества инсулина.





Йогурт и кефир





Йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты не столько вредны, сколько бесполезны. Основная ценность кисломолочных продуктов заключается в полезной микрофлоре – молочнокислых бактериях. Если вы принимаете эти продукты натощак, то бактерии попадают в агрессивную кислую среду и погибают в желудке, не доходя до кишечника. Поэтому если вы пьете кисломолочные продукты с целью нормализовать пищеварение, не делайте это натощак.





Цитрусовые





Любителям апельсиновых и грейпфрутовых соков стоит пересмотреть свой рацион питания, так как употребление цитрусовых натощак – это кратчайший путь к гастриту. Кислоты, содержащиеся в цитрусовых плодах, разъедают стенки желудка, провоцируя развитие гастрита. Особенно осторожным следует быть людям с повышенным уровнем кислотности и хроническим гастритом.





Груша и хурма





В этих фруктах содержится большое количество грубой клетчатки, которая, попадая в желудочно-кишечный тракт, может травмировать слизистые оболочки, а также замедлять их работу.





Чеснок





Не ешьте с утра блюда, приправленные чесноком. В этом продукте содержится вещество аллицин, которое раздражает стенки желудка и желчного пузыря, тем самым нарушая их двигательную активность.



