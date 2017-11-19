Главные продукты для улучшения пищеварения

Узнайте о том, какие продукты подходят для улучшения пищеварения.

Если в течение долгого времени мы пренебрегаем правилами здорового питания, то появление этих проблем — просто вопрос времени.

Если в течение долгого времени мы пренебрегаем правилами здорового питания, то появление этих проблем — просто вопрос времени. Узнайте о том, какие продукты подходят для улучшения пищеварения.

Овощи и фрукты

В целом наиболее полезными для улучшения пищеварения являются овощи и фрукты, так как они отличаются высоким содержанием клетчатки.

Клетчатка — это неперевариваемые части растений, которые проходят через желудок и кишечник практически без изменений.

Клетчатка сокращает время пребывания токсичных веществ в желудочно-кишечном тракте, уменьшает воспаление, оберегает от повреждений и потенциальных мутаций.

Кроме того, используя клетчатку, наши дружественные бактерии производят короткие жирные кислоты, которые являются мощным противораковым средством. Согласно данным исследований, с каждыми 10 граммами клетчатки риск рака толстой кишки снижается на 10%.

Диетологи рекомендуют употреблять около 500 грамм овощей и фруктов каждый день. Причём 2/3 этого объёма должно приходиться на овощи. Максимально разнообразьте овощной рацион, ешьте овощи разного цвета. Таким образом вы будете уверены, что получаете всё необходимое для организма.





Цельные зерна





Чтобы потреблять больше цельного зерна, покупайте на завтрак цельнозерновые хлопья, замените обычные хлебобулочные изделия цельнозерновыми, а белый рис — коричневым, диким рисом или булгуром. Фото: Taken/pixabay/CC0 Public Domain

Также достаточно много клетчатки содержат цельные зерна, в том числе коричневый рис и пшеница. Использование цельной пшеничной муки может добавить до 6,2 г клетчатки в ваш рацион. 30 граммов овсянки содержит 12 грамм клетчатки, а 30 грамм отрубей зерна — 22 грамма.

Цельные зёрна также содержат изопреноиды и другие полезные вещества, которые способны усилить общий антираковый потенциал волокон клетчатки, поэтому оптимально подходят для улучшения пищеварения.





Бананы

В то время как фрукты, овощи и цельные зерна способны оптимизировать процесс пищеварения, бананы проявляют себя в другой области. Во-первых, банан защищает слизистую желудка.

Вещества, имеющиеся в банане, способствуют выработке клетками слизистой желудка толстого защитного барьера, а угнетая ферменты, помогают подавлять жизнедеятельность бактерий в желудке, которые способствуют возникновению язв.

Кроме того, бананы помогают от расстройства кишечника (диареи). Ускоренное удаление масс может значительно усиливать потери драгоценных электролитов. Благодаря содержанию пектина (растворимой клетчатки), бананы нормализуют движение масс по пищеварительному тракту и оказывают закрепляющий эффект.





Вода

Вода является основой основ. Как правило, наш организм не получает достаточного количества воды, что сказывается и на пищеварении. Для улучшения пищеварения пейте больше воды, поскольку она способствует продвижению химуса (пищевых масс) по кишечнику.





Думаю, ни для кого не секрет, что организм человека на 60–70% состоит из воды, и потребление этого элемента в достаточных количествах является основой нашего существования. Фото: Olichel/pixabay/CC0 Public Domain



Имбирь

Этот продукт хорошо известен в традиционной китайской медицине, где он использовался для лечения желудочно-кишечных расстройств. Современные научные изыскания подтверждают, что имбирь действительно обладает множеством полезных эффектов, включая способность угнетать воспаление, а также оказывать прямой противовоспалительный эффект.

Кроме того, имбирь обладает сильным антиоксидантным и успокоительным действием, повышает иммунитет и защищает организм от паразитов. Имбирь применяют при желчных и кишечных коликах, при отрыжке и болях в животе.

Он очищает организм от токсинов. Если жевать свежий имбирь после еды, он надолго освежит ваше дыхание и избавит от многих проблем в ротовой полости.





Пробиотики

Ещё одним необходимым условием хорошего пищеварения являются пробиотики. Они содержат полезные бактерии, которые вытесняют из желудочно-кишечного тракта болезнетворные микроорганизмы.

Нормальная микрофлора является важным условием адекватной иммунной защиты и поступления в организм необходимых нутриентов. Для улучшения пищеварения употребляйте больше кисломолочных продуктов, таких как йогурт и кефир.

Источник: givzdorov.com

