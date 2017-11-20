10 способов снизить риск развития рака

По статистике с ним сталкивается каждый житель планеты – заболевает сам или узнает о болезни у кого-нибудь из членов семьи. Победить рак получается не всегда – исключительно в случаях ранней диагностики и при интенсивном лечении. Ежегодно рак забирает около 8 миллионов жизней во всем мире.





Но хватит пугающей статистики. Предупредить развитие страшного заболевания и снизить риск возникновения рака можно.





Для этого важно следовать таким правилам:





Не кури, не употребляй никаких видов табачной продукции и старайся не находиться в задымленном помещении, так как табачный дым является сильнейшим канцерогеном.





Старайся держать свою нормальную массу тела без изменений. Избыточный вес или излишняя худоба – враги твоего здоровья.





Будь физически активной: больше двигайся, старайся делать гимнастику даже во время работы, гуляй пешком. Откажись от лифта и занимайся любыми видами спорта. Для жителей мегаполиса хорошо подойдет йога – она избавляет от стресса, учит контролировать дыхание и предотвращает риск развития болезней.





Соблюдай здоровый рацион питания. Ежедневно необходимо употреблять в пищу овощи, фрукты, злаки и молочные продукты. Откажись от высококалорийных продуктов с высоким содержанием сахара и жира. Избегай употребления колбас, сосисок, сарделек и консерв.





Ограничь употребление алкоголя вплоть до полного отказа. Ученые доказали, что воздержание от алкогольных напитков снижает риск развития онкозаболеваний.





Избегай прямого воздействия солнечных лучей на кожу: носи головные уборы, солнцезащитные очки и пользуйся специальными кремами и лосьонами с высоким экраном защиты от ультрафиолета (SPF 30). Также ВОЗ не рекомендует посещать солярии.





Если есть такая возможность, корми ребенка грудью. Грудное вскармливание снижает риск развития рака груди у матерей, а это является одним из самых распространенных видов онкозаболеваний.





Будь внимательной, регулярно посещай врачей, проходи медосмотр, делай тесты, скрининги и сдавай анализы, выявляющие рак на ранних стадиях. Самыми распространенными у женщин являются рак груди и рак шейки матки.





На рабочем месте защищай себя от воздействия вызывающих рак веществ, следуя правилам по охране и гигиене труда.





Также важно пройти тест для измерения уровня радиации в жилом помещении или на рабочем месте. Повышенная радиация в домах может быть следствием высокого уровня природного облучения родоном.





Будьте здоровы!



