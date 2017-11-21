Димексид: поможет вылечить облысение

Как действует димексид на волосистую часть головы





Димексид применяется только наружно и выпускается в виде жидкости во флаконах по 100 мл. Обычно перед употреблением этот препарат разводят водой в той или иной пропорции. При нанесении на кожу волосистой части головы димексид очень быстро проникает в более глубокие слои кожи и частично всасывается в кровь, оказывая быстрое воздействие на организм.





На клетки кожи он также оказывает воздействие – он активизирует обменные процессы в клетках путем подавления действия свободных радикалов. В результате в клетках кожи восстанавливается нормальный обмен веществ, что в свою очередь отражается и на состоянии волосяных луковиц. Нормальный обмен веществ в луковицах приводит к ускоренному росту волос. При этом волосы становятся более сильными, эластичными и блестящими.





Но димексид подойдет не всем. Так как этот препарат легко всасывается и оказывает общее воздействие на организм, его нельзя применять при беременности, кормлении ребенка грудью, в возрасте до 15 и после 60 лет, при нарушении функции печени и почек, ишемической болезни сердца, выраженном атеросклерозе, глаукоме, катаракте, а также при индивидуальной непереносимости этого препарата организмом больного.





Димексид при лечении очагового облысения





При очаговом облысении (алопеции) выпадение волос происходит в виде одного или нескольких очагов диаметром несколько сантиметров. Это заболевание имеет сложные, не до конца установленные причины. Считается, что причиной может быть наследственность, аутоиммунные (с аллергией на собственные ткани) процессы, любые хронические заболевания внутренних органов, эндокринные заболевания, стрессы и так далее.





Для того, чтобы окончательно избавиться от очаговой алопеции, необходимо полностью обследоваться, выявить основное заболевание, которое привело к облысению и пролечить его. Но кроме общего лечения проводится еще и местное лечение алопеции. Для этой цели можно применять димексид. Неразведенный димексид оказывает раздражающее воздействие на кожу головы, что вызывает прилив крови к пораженному участку. В сочетании со стимуляцией обменных процессов это способствует постепенному восстановлению роста волос.





Для лечения очагового облысения димексид применяют дважды в день в течение трех-шести месяцев. Его наносят на пораженные участки при помощи ватного тампона, слегка промокая им поверхность кожи (не втирать и не массажировать!).





Перед применением димексида следует сделать кожную пробу для того, чтобы исключить повышенную чувствительность к данному препарату. Для этого на тонкую чувствительную кожу внутренней поверхности предплечья наносят небольшое количество димексида наполовину разбавленного водой (50% раствор) и слегка втирают. Блондинки с тонкой кожей могут разбавить димексид больше и использовать 30–10% растворы. Если не будет покраснения и отека, можно приступать к лечению.





Димексид для укрепления волос





Димексид можно использовать и для укрепления волос. В этом случае димексид используется в различных водных разведениях – он прекрасно растворяется в воде в любых пропорциях. Активизируя обмен веществ в коже головы, этот препарат будет и укреплять волосы. После курса лечения они могут стать более прочными и блестящими, постепенно улучшится рост волос.





Разводят димексид по-разному, в зависимости от чувствительности кожи. Для укрепления волос чаще всего используются 10-30% водные растворы этого препарата. Раствор димексида наносится на корни волос ватным тампоном и слегка втирается, после чего голову покрывают полиэтиленом и хлопчатобумажной тканью. Процедура длится полчаса и не требует последующего мытья волос. Всего на курс назначают от 10 до 15 ежедневных процедур.





Масляные маски с димексидом





Димексид лучше всего не смешивать с другими ингредиентами, так как он может усиливать их действие, в том числе и побочные эффекты. Особенно опасно смешивание димексида с различными маслами (как это рекомендуется в Интернете). Димексид не растворяется в масляных растворах и может вызвать химический ожог кожи.





Источники из Интернета предлагают использовать димексид как своего рода транспортное средство для доставки в глубокие слои кожи полезных веществ (в том числе витаминов А и Е). Но димексид и сам по себе достаточно эффективный препарат и нет никакого смысла смешивать его еще и с маслами. При этом с маслами используется неразбавленный димексид, который предлагается втирать в кожу головы и держать маску полчаса. Это очень опасно.