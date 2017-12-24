Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.03
USD
27.86
RUB
0.48
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
23 декабря 17, 21:13
Всего с тремя чайными ложками вы избавитесь от лишнего жира
фигура
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Проверенный метод!
Если вы действительно заботитесь о своем состоянии здоровья, следующее средство — это то, что вы всегда должны иметь в пределах досягаемости.Это одно из лучших натуральных средств, которые могут творить чудеса для вашего здоровья.

Чеснок улучшает функции органов, очищает кровь и укрепляет иммунную систему и очищает кровеносные сосуды и сердце.Кроме того, это естественное средство для ускорения обмена веществ и продвижения процесса потери веса. Он очистит ваше тело и удалит любые вредные отложения.

Ингредиенты:

12 очищенных зубчиков чеснока
½ литра красного вина

Приготовление:

  1. 1.  Разрежьте зубчики чеснока на куски и положите их в банку.
  2. 2. Затем залейте вином.
  3. 3.  Закройте банку и поместите ее в солнечное место в течение 2 недель.
  4. 4. Удостоверьтесь, что вы встряхиваете банку каждый день.
  5. 5.  Через 14 дней процедите и храните жидкость в темной стеклянной бутылке.

 Вы должны потреблять 1 столовую ложку этого напитка 3 раза в день в течение 1 месяца, а затем сделать 6-месячный перерыв.
Польза чесночного напитка для здоровья:

Этот напиток содержит противовоспалительные, антибиотические, противоопухолевые и антибактериальные свойства.Поэтому он чрезвычайно эффективен и полезен.

Он обеспечивает следующие преимущества:

  • - лечит воспалительные заболевания
  • - снижает уровень холестерина
  • - устраняет токсины из организма
  • - очищает кровь
  • - устраняет избыток соли из организма
  • - улучшает обмен веществ
  • - сжигает жиры
  • - поддерживает здоровье кровеносных сосудов и сердца
  • - повышает энергию
  • - увеличивает выносливость

Красное вино является естественным источником ресвератрола, который содержит антиоксидантные и противовоспалительные свойства.Следовательно, это может предотвратить образование сгустков крови, которые могут привести к сердечным приступам и сердечной недостаточности.

Более того, это вещество ингибирует рост и распространение раковых клеток и убивает их, оставляя здоровые клетки неповрежденными.С другой стороны, чеснок улучшает здоровье сердца и мозга. Он стимулирует функцию памяти и защищает мозг от токсичности.Кроме того, он защищает клетки организма, предотвращает вирусные и бактериальные инфекции, снижает уровень плохого холестерина и высокое кровяное давление.Наконец, это способствует снижению веса.


Обязательно поделись этим полезным советом с друзьями!

Источник: rocketfun.su
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
12 повседневных вещей, убивающих нашу память
noimageХудеем быстро и просто: 5 лучших мотиваций
noimage5 продуктов, которые вызывают неприятный запах тела
noimageСердечникам - вина, диабетикам - водочки!
noimageГлавные правила здорового позвоночника
Лента новостей