12 повседневных вещей, убивающих нашу память





Мы решили разобраться, в каких повседневных ритуалах и явлениях таится опасность для памяти и чего нужно избегать, чтобы сохранить остроту ума на долгие годы.





Самые очевидные вещи, вредящие нашей памяти





Вредные жиры













Злоупотребление насыщенными и ненасыщенными жирами (трансжиры) ведет к скоплению в организме «плохого» холестерина. Это грозит атеросклерозом головного мозга – холестериновые бляшки мешают кровоснабжению и нормальной деятельности мозга.





Вместо этих жиров включите в рацион полинасыщенные (грецкие орехи, рыба, соя, тофу) и мононасыщенные жиры (авокадо, маслины, оливковое, подсолнечное или кунжутное масло). От чипсов придется отказаться (как это ни печально)





Избыток сахара













Считается, что для работников интеллектуального труда сладкое полезно в неограниченных объемах. Это весьма распространенный миф. Глюкоза незаменима для питания мозга, но ежедневная норма потребления сахара колеблется в пределах 35 – 50 грамм.





Чрезмерное потребление сахаров снижает когнитивные (познавательные) функции мозга и его способность к формированию новых воспоминаний – они уменьшают выработку отвечающего за нее гормона BDNF (нейротрофический фактор мозга). Боритесь с сахарной зависимостью





Глюкозу можно получать из природных источников – овощей и фруктов.





Строгая диета





Умеренность в еде важна, но не надо доходить до крайностей.





Экспериментальным путем у женщин, сидящих на низкоуглеводных и безуглеводных диетах, были отмечены замедление скорости реакции, ухудшение визуальной и пространственной памяти.





У тех, кто ограничивал себя в калориях, но сохранял нормальное соотношение белков, жиров и углеводов, таких изменений не отмечалось. Также нарушения в работе памяти случаются у тех, кто пренебрегает завтраком.





Курение













В 2012 году ученые пришли к выводу, что никотин оказывает положительное влияние на способность к обучению, внимание и краткосрочную память. Однако минусы влияния курения на наш мозг все же перевешивают плюсы. После 43 лет у курящих людей наблюдается резкое снижение вербальной памяти (запоминание информации в устной форме). Кроме того, эта вредная привычка повышает риск заболеть синдромом Альцгеймера в два раза.





У курильщиков выше риск заболеть Альцгеймером.





Недостаток сна













Мы уже расписывали ужасы регулярного отсутствия сна. Но на память и мозг в целом влияет не только количество, но и качество сна.





Например, жизненно (не побоимся этого слова) важный гормон мелатонин вырабатывается только во сне, в полной темноте, а пик выработки приходится на промежуток с 23:00 до 03:00. В это время сон наиболее «продуктивен».





Недостаток сна плохо сказывается на памяти, обучаемости и продуктивности





Ответственно подойдите к выбору подушки: если она не держит ваш позвоночник ровно, и голова задирается, мозг не получит нужного количества кислорода.





Пасмурная погода













Недостаток «солнечного» витамина D приводит к снижению когнитивных способностей. Это ощущают многие жители России, живущие в регионах, где в октябре солнце словно выключается, а небо покрывается серым маревом до апреля. Учтите это при выборе поливитаминных комплексов. Пасмурная погода – явление неизбежное





Волнение





Во-первых, беспокойство ведет к физиологическому возбуждению. Во-вторых, вселяет в нас неуверенность в собственных силах. Их совокупность вызывает временное снижение умственной деятельности. Поэтому важно научиться быстро успокаиваться в стрессовой ситуации.





Кофеин













Как гласит пословица, «в капле – лекарство, в чашке – яд». С многострадальным кофе, мнение о котором у общественности вертится как флюгер, это действительно так: в разумных пределах (до 6 чашек в день) он обостряет внимание и обучаемость, а при употреблении сверх меры повышает частоту сердечных сокращений и вызывает чувство тревоги (которая, как мы выяснили выше, плохо сказывается на остроте ума). Ежедневная норма кофеина – 300-400 мг





Громкая музыка













В Австрии ученые вывели закономерность между привычкой слушать музыку на полную громкость и расстройствами памяти. Дело в том, что организм воспринимает звуковые волны как опасность, из-за чего начинает продуцировать адреналин и кортикостероид (гормоны, которые выделяются при стрессовых ситуациях), а также сахар (энергия для бегства от угрозы). При этом задействуется запас глюкозы в мозге, что приводит к снижению активности в его частях, которые отвечают за память. Поэтому учиться под громкую музыку – плохая идея