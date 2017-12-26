Как добиться здорового вида кожи лица - советы экспертов

Даже при идеальном внешнем виде, красоте очертаний лица, дряблая, сморщенная и плохая кожа с шрамами, покраснениями и пятнышками, может у окружающих вызвать негативное впечатление.





По этой причине сегодня очень важно уметь хорошо следить за собой и своей кожей.

Сегодня специалисты в салонах красоты, могут предложить вам за ваши деньги всевозможные процедуры – это и пилинг, коррекция, шлифовка и даже чистка лица. Но, к большому сожалению не вся женская сторона, может позволить себе эти дорогостоящие процедуры, да и времени у многих особо нет. А ведь так хочется желаемый результат.

Что такое гладкая кожа? Гладкая, мягкая кожа – это в первую очередь кожа, не имеющая недостатков, изъянов, черных точек на лице и разных покраснений с набухшими прыщиками. Достичь всего этого, вам могут помочь разного приготовления скрабы в домашних условиях.

Предлагаем рассмотреть медовый скраб для лица. Медовый скраб, пожалуй, один из лучших. Для его приготовления в домашних условиях нужна будет одна ложка столовая хорошего меда, чайная ложка лимонного сока, ложка столовая пшеничных отрубей. Если мед вы достали слишком густой, то его перед использованием сначала нужно будет растопить на водяной бане, и только после этого добавить отрубей, лимонного сока и все хорошенько перемешать.

В готовом виде, маску на лицо наносим не больше чем на десять минут. Использовать ее нужно так, как бы вы пользовались скрабом, совершая осторожные не быстрые круговые движения, как бы делая массаж.

После окончания процедуры, смываем маску и обрабатываем кожу увлажняющим легким кремом. За счет свойств смешанных продуктов, маска будет оказывать на кожу лица целебные свойства. Вот мед, прекрасно дезинфицирует кожу, выводит из нее токсины и шлаки, что касается лимона, то он будет способствовать выведению черных точек с области лица, а пшеничные отруби, будут создавать на коже регенерирующий эффект.

Предлагаем вам еще ознакомиться с сахарно-овсяным скрабом. Для его приготовления нужны обязательно измельченные хлопья овсяной каши и сахар. Смешиваем указанные ингредиенты и наносим круговыми движениями, как бы слегка массируя кожу лица, полученной маской. Этот скраб поможет вам снять весь верхний, ненужный и отмерший слой ороговевшей кожи. Его применять можно не больше трех раз в неделю. Эффект будет виден уже спустя две недели. А вот по утрам умываться овсяными хлопьями можно хоть каждый день.



