Разрешенные, но при этом очень опасные пищевые добавки

Эксперты рассказали о "мягких" пищевых добавках, разрешенных во многих странах, но все же признанных опасными из-за своих побочных эффектов. Внимательно читайте этикетки и следите за своим самочувствием!





Диоксид серы





Официальное название диоксида серы — пищевой консервант Е220. Эту добавку можно найти во многих продуктах: консервированных, сушеных и замороженных овощах, сухофруктах, напитках, приправах, мясных изделиях и даже вине. Данный консервант является антиоксидантом, препятствующим преждевременному окислению пищи и сохраняющим ее товарный вид.





Люди с аллергией на данное вещество могут заработать кашель, головную боль, тошноту и другие неприятные симптомы. Особенно опасна эта добавка для астматиков. Тем не менее, несмотря на токсичность Е220, консервант становится опасным только в большой концентрации, поэтому остерегаться его стоит в первую очередь людям, имеющим высокую чувствительность к такой добавке.





Нитрит натрия





Страшное название "нитрит натрия" скрывает за собой антиокислитель — соль азотистой кислоты. На этикетках вы сможете легко опознать эту добавку по обозначению Е250. Чаще всего этот консервант и краситель добавляют в мясные изделия, добиваясь привлекательного, ровно-розового цвета продукции.





Хотя нитрит натрия обладает антибиотическими свойствами и способен бороться с различными возбудителями опасных болезней (к примеру, ботулизма), он признан ядовитым канцерогенным веществом, имеющим высокую токсичность. Самые безобидные симптомы передозировки Е250 — снижение давления, ухудшение тонуса мышц, сильная мигрень.





Бензоат натрия





Бензоат натрия, зарегистрированный как пищевая добавка Е211, разрешена во многих странах, хотя признана потенциально опасной. Помимо того, что этот консервант является аллергеном, в пределах рекомендуемой суточной дозы он провоцирует образование злокачественных опухолей и негативно воздействует на нервную систему.





К сожалению, эту добавку можно найти практически во всех видах продуктов, имеющих длительный срок хранения. Это могут быть соусы, консервы и даже кондитерские изделия.





Гуаровая камедь





Гуаровая камедь (Е412) — крайне распространенная добавка натурального происхождения. Добывают ее из семян южного бобового дерева и используют в разных сферах, но чаще всего — в пищевой промышленности в качестве стабилизатора и загустителя. Содержится гуаровая камедь в подавляющем количестве кондитерских изделий, йогуртах, джемах и практически в любом мороженом.





Несмотря на то, что гуаровая камедь считается одной из самых безопасных добавок, в больших дозах этот загуститель может вызывать неприятное расстройство желудка, метеоризм, тошноту и даже способствовать возникновению аллергических реакций.





Гидросульфит натрия





Гидросульфит натрия — еще одна синтетическая добавка, являющая сильным аллергеном, к тому же активно разрушающая необходимый для здоровья витамин В1.





Е222 активно используется при консервировании фруктов и в виноделии для того, чтобы предотвратить нежелательное окисление напитка и сохранить его вкус. Как и все ненатуральные консерванты, в больших дозах гидросульфит натрия становится опасным аллергеном, который к тому же может спровоцировать приступ астмы.





Глутамат натрия





Всем известный "усилитель вкуса" глутамат натрия является, пожалуй, самой популярной вредной добавкой. Во-первых, Е621 занимает лидирующие позиции в списке веществ, вызывающих зависимость. Во-вторых, при постоянном употреблении продуктов с глутаматом натрия у человека возникают проблемы с пищеварением, вкусовые рецепторы притупляются или вовсе атрофируются, повышается риск возникновения гастрита или даже язвенной болезни желудка.





Мы советуем исключить из своего рациона все продукты с глутаматом натрия или хотя бы свести их употребление в пищу до минимума. Речь идет, как правило, о провоцирующей ожирение еде: чипсах, фастфуде и полуфабрикатах.





Кукурузный сироп





Еще одна вызывающая сильную зависимость добавка — кукурузный сироп, входящий в состав большинства кондитерских, мучных изделий, а также сладких газированных и негазированных напитков. Опасен кукурузный сироп прежде всего тем, что человеческий организм не справляется с его чрезмерной сладостью и моментально откладывает его в виде жира (особенно в районе живота).





Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы есть в огромном количестве продуктов, а вреда от него еще больше, чем от простого сахара. Если вы хотите предотвратить возникновение сахарного диабета и опаснейшее для здоровья ожирение внутренних органов, срочно исключите продукты, содержащие эту добавку, из своего постоянного меню.





Бромат калия





Добавка Е924, известная также как бромат калия, официально запрещена во многих странах: в ходе исследований ученые предположили, что она вызывает опухоли и оказывает разрушающее воздействие на наши внутренние органы (в первую очередь, на почки).



