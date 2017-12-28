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Леди
Красота и здоровье
28 декабря 17, 09:34
Мармелад помогает вывести токсины из организма
мармелад
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Не рекомендовано приобретать мармелад ярких расцветок.
Учёные решили выяснить какие продукты благотворно сказываются на работе желудочно-кишечного тракт.

Оказалось, что мармелад способствует выведению токсинов из организма, что благотворно сказывается на работе желудка.

Учёные уже неоднократно сообщали о пользе мармелада. Ему приписывают очищение организма от тяжёлых металлов, биологически и химических вредных веществ, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, жёлчных кислот, токсинов, холестерина и шлаков.

Для худеющих этот продукт может стать незаменимым, так как он обладает меньшей калорийностью, по сравнению с шоколадом, однако также является антидепрессантом.

Учёные предупреждают, что несмотря на всю пользу, не весь мармелад стоит покупать. Некоторые виды содержат искусственные красители, поэтому не рекомендовано приобретать мармелад ярких расцветок.

Настоящий качественный продукт характеризуется кисловатым вкусом, неяркими цветами и однородной структурой. Не стоит покупать и прозрачный мармелад — его вряд ли можно назвать натуральным.

Источник: http://healthystyle.info
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