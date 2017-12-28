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Леди
Красота и здоровье
28 декабря 17, 09:44
Как отрастить волосы: добавьте эти продукты в рацион
волосы
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Тяга к переменам заставляет нас то делать каре, то отращивать былую длину.
Если сейчас вы находитесь на втором этапе, то мы подскажем вам, с чего начать. А начать лучше всего с основ, а значит с правильного рациона. 

Какие продукты должны быть в вашем холодильнике, если вы страстно желаете стать обладательницей длинных волос? 

Лосось
В этой рыбе содержится большое количество «друзей» волос — витамина D и белка, а также Омега-3 жирных кислот, которые способствуют росту волос и улучшают состояние кожи головы. 

Желтый перец
Желтые болгарские перцы имеют почти в пять с половиной раз больше витамина С, чем апельсины (341 миллиграмм по сравнению с 63). Это очень хорошая новость для ваших локонов! Витамин С — антиоксидант, который укрепляет волосяной стержень и фолликулы, а также предотвращает ломкость волос.

Яйца
Яйца являются отличным источником вышеупомянутых Омега-3 жирных кислот, также они содержат биотин (который часто используется в препаратах для стимуляции роста волос). Но имейте в виду: для ваших волос полезен не белок, а желток. Яичный белок в большом количестве, наоборот, может блокировать поглощение биотина организмом.

Семечки подсолнечника
Всего пригоршня семечек обеспечит вас полноценной дозой витамина Е, который способствует улучшению притока крови к коже головы и ускорению роста волос.

Авокадо
Из-за высокой концентрации незаменимых жирных кислот авокадо называют суперпродуктом. Вы можете не только употреблять его в пищу, но и делать с ним маски. В случае наружного применения, авокадо обнаруживает дополнительную способность — стимулирует производство коллагена и эластина. 

Миндаль
Эти орехи заставят ваши волосы расти быстрее из-за высокого содержания биотина. Одна чашка миндаля содержит почти одну треть дневной нормы. Если вы регулярно будете употреблять это количество миндаля, то уже через месяц-два заметите отличный результат. 

Источник: https://marieclaire.ua
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