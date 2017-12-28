Как есть сладости и не поправляться: советы диетологов

Если вы чувствуете, что хотите полакомиться чем-нибудь сладким, не спешите покупать в супермаркете шоколадки или пирожные.





Американские диетологи делятся рецептами вкусностей, которые удовлетворяют потребность в сладком и, вместе с тем, не вредят фигуре.





Арахисовое масло и желе

Сэндвич с арахисовым маслом и желе – хрустящее и здоровое лакомство, утверждает диетолог Шэрон Палмер. Возьмите ломтик безглютенового бездрожжевого хлеба с семечками и смажьте его маслом и желе. Так вы и насытитесь, и порадуетесь сладкому.





Домашний замороженный йогурт

«Я готовлю свой замороженный йогурт в кухонном комбайне, смешивая замороженные фрукты и греческий йогурт. Также я добавляю немного грецких орехов или миндаля, сушеную клюкву и немного стевии для сладости. Получается очень вкусный низкокалорийный десерт, содержащий белок, кальций и другие питательные вещества», – говорит диетолог и автор книг Сандра Вудрофф.





Банановые дольки

«Я нарезаю банан тонкими ломтиками и замораживаю, а затем посыпаю их какао-порошком. Получается натуральная банановая сладость (без сахара!). Такое лакомство очень вкусное и низкокалорийное», – советует диетолог Доун Джексон-Блатнер.





Фруктовые коктейли

«Я готовлю домашний фруктовый коктейль, смешивая любимые фрукты или ягоды со льдом и газированной водой. В напитке чувствуется сладкий аромат фруктов без добавления сахара или искусственных ингредиентов. Такие полезные коктейли нравятся и взрослым, и детям. Для лучшего аромата можно добавить мяту или лимон», – говорит лицензированный психолог и сертифицированный специалист по питанию Николь Бюркенс.





Энергетические шарики с финиками

«Мне нравятся энергетические шарики с финиками, миндальным маслом и темным шоколадом. По вкусу они напоминают конфеты и полностью удовлетворяют желание съесть что-нибудь сладкое. Финики – это хороший источник пищевых волокон, витамина А, калия, железа, кальция и магния. Миндальное масло содержит белок, а темный шоколад – антиоксиданты», – говорит хелс-коуч Кэрин О’Салливан.





Кокосово-вишнево-шоколадный смузи

«Я готовлю вкусный и здоровый коктейль, смешивая 240 мл кокосового молока, 140 г замороженной вишни и 2 столовые ложки несладкого какао-порошка. Пить такой смузи можно в любое время дня, не навредив фигуре», – советует диетолог Стефани Данн.





Мед

«Когда я хочу сладкого, нет ничего лучше столовой ложки натурального сырого меда. Также его можно смешать с половиной столовой ложки натурального какао-порошка и столовой ложкой кокосового масла. Сырой мед является отличным источником ферментов, какао-порошок богат антиоксидантами, а кокосовое масло обеспечивает организм энергией и помогает сжигать жир», – говорит диетолог Сьюзан Шенк.



