Можно ли запивать лекарства алкоголем?

Как алкоголь влияет на действие разных групп препаратов, почему в период лечения нельзя употреблять алкоголь?





Алкогольные напитки, особенно крепкие, вступают во взаимодействие с активными компонентами препаратов и полностью меняют их структуру. Эти процессы называют фармакокинетическим взаимодействием, изменяется даже скорость всасывания препарата, как правило, оно становится быстрее.





Важно понимать, о каком препарате и о каком алкоголе идет речь, два бокала вина и бутылка водки – это разные вещи.





Обильное употребление крепкого алкоголя меняет действие препарата непредвиденным образом, большая часть подобных взаимодействий на данный момент не изучено. Далее представлены препараты, совмещение которых даже с небольшим количеством алкоголя может закончится очень плачевно.





Психотропные препараты

Это антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы, а также антигистаминные прошлого поколения, алкоголь существенно усиливает действие данных препаратов. Как результат многократно усиливаются проявления всех побочных эффектов, от легкой сонливости до полно затуманенности сознания. Опаснее всего проводить такие эксперименты над собой будет для людей с деменцией, эпилепсией и эндогенными психическими заболеваниями.





Сочетание алкоголя и антидепрессантов выливается в плачевные последствия для людей в состоянии депрессии, они склонны к сознательному совмещению приема лекарств и алкоголя для уменьшения чувства тревожности, специалисты называют этот процесс токсикоманией и настаивают на его немедленном излечении.





Обезболивающие препараты

Большинство из препаратов этой группы гепатотоксичны, то же самое касается алкоголя. Печень человека способна переработать не более 6-8 граммов парацетамола за сутки, а прием немисулида дольше 15 дней провоцирует острое алкогольное поражение печени.





Печень очень страдает от негативного воздействия обезболивающих препаратов, параллельное употребление алкоголя ставит ее под еще более сильный удар.

Если человек, редко употребляющий алкоголь, почувствует головную боль и примет таблетку парацетамола, ничего страшного с его печенью не произойдет, но для злоупотребляющего алкоголем человека такая же ситуация может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям.





Антибиотики

Сочетание алкоголя с антибиотиками не так опасно, как в случае с предыдущими группами препаратов. Алкоголь категорически нельзя употреблять с препаратами антабусного действия, то есть вызывающими отвращение к спиртному, для остальных антибиотиков формально больше подойдет слово «ограничить». Однако, врачи не рекомендуют ставить эксперименты над своим организмом.





Сосудосуживающие препараты

На просторах интернета распространена информация о том, что сочетание алкоголя с сосудосуживающими препаратами повышает артериальное давление, но практика показывает, что эффект будет обратным. Сами по себе сосудосуживающие капли оказывают сильное воздействие на сосудистый центр, понижающий давление, алкогольные напитки усиливают эффект, то есть опускают давление еще ниже.





Антигистаминные препараты

Алкоголь способен вызывать аллергическую реакцию, но это такое встречается нечасто. Гораздо чаще алкоголь усиливает ответ организма на другой аллерген. С антигистаминными препаратами нового поколения алкоголь не взаимодействует, что касается средств старого поколения, сочетать их со спиртным категорически нельзя, так как при этом организм ответит больше или меньшей степенью сонливости.





Инсулин и препараты для снижения сахара

Употребление алкоголя при сахарном диабете увеличивает вероятность гипогликемии, то есть снижения уровня глюкозы в крови. Это не зависит от того, принимает человек препараты против диабета. Нужно заметить, что диабетики со стажем позволяют себе употреблять алкоголь, но это проходит без последствий только для тех, кто научился очень точно высчитывать дозировки препаратов.





Будьте здоровы!



