Натуральные средства по уходу за собой

Все необходимое найдется на грядке, внутри холодильника или в кухонном шкафу. Измельчите, размешайте и наслаждайтесь!
Сейчас
мир возвращается к естественному образу жизни. И ничего удивительного,
что все передовые косметические производители непременно включают в
состав своих кремов растительные экстракты и масла. Ведущие специалисты
по талассотерапии продолжают изобретать новые программы с использованием
разнообразных растений и минералов.
Удивительно
другое: если внимательно приглядеться, окажется, что в основе этой
многомиллионной индустрии красоты не что иное, как знакомые с детства
бабушкины рецепты, секреты потомственных травников и народных лекарей.
Более того, современное отношение к уходу за собственной красотой
(СПА-философия как комплексный подход к внешнему и внутреннему состоянию
человека, теория биоритмов и физиологических типов) – все это основано
именно на древних ритуалах и традиционных представлениях о человеческом
теле.
Мы обращаем особое внимание на свой образ
жизни и внутренние ощущения. А рецепты остаются прежними, мы используем
все те же растения, которые сохраняли красоту женщин многие тысячи лет.
Экстракты
фруктов, эфирные масла цветов, концентраты лекарственных корней,
измельченные специи – вся эта кулинарно-косметическая алхимия пришла к
нам из глубины веков. И сейчас самое время использовать ее в своих целях
– с ее помощью мы можем воссоздать в домашних условиях практически все
процедуры СПА-салона.
И пусть окружающие
заподозрят нас в увлечении магией или попытках освоить суперэкзотическую
кухню – на это можно смело ответить, что уход за собственной внешностью
– это и то и другое, но, прежде всего – искусство. Так что вооружитесь
миксером и приготовьте свой собственный эликсир вечной молодости,
советуют косметологи, рекомендации которых публикует healthinfo.ua,
ссылаясь на Домашний очаг.
Ромашка
Можно применять как в свежем, так и в сушеном виде – добавлять в ванны и паровые бани, использовать в виде компрессов и отваров.
Мед
Отлично подходит для масок, обертываний и в качестве основы для мягкого скраба. Смягчает и разглаживает.
Яйца
Добавляйте в маски для лица, тела и волос. Желтки питают, белки подтягивают и осветляют кожу.
Овсянка
Очищает и смягчает кожу. Отличная основа для скраба и питательных масок.
Соль
Тонизирует, выводит лишнюю жидкость и насыщает кожу минералами. Ванна с морской солью подготавливает кожу к другим процедурам.
Куркума
Традиционно считается женской специей. Отличная основа для масок и скрабов. Обладает заживляющим эффектом.
Сахар
Можно добавлять в скрабы для тела, чтобы отшлифовать и смягчить кожу.
Огурец
Обладает увлажняющими, охлаждающими и немного вяжущими свойствами. Используется в масках и компрессах.
Масло
Растительное масло подходит для массажа и питательных масок.
Яблочно-цветочный тоник для лица (освежает и заживляет)
Вам понадобятся: 1 очищенное яблоко, 1 ч. ложка меда, 2 капли эфирного масла лимона, свежие лепестки розы.
Измельчите
яблоко до консистенции пюре, добавьте мед и лепестки, затем залейте
кипятком. Дайте настояться 20 минут. Добавьте эфирное масло и наносите
на очищенное лицо при помощи ватного тампона. Смойте через 10–15 минут.
Вы
можете использовать этот рецепт для паровой бани. Залейте смесь
кипяченой водой, накиньте на голову полотенце и подышите ароматным паром
в течение 10–15 минут. Лепестки розы вполне можно заменить сборами
сухих лекарственных трав или обыкновенным чаем.
Соляная ванночка для ног (освежает и дезодорирует)
Вам понадобятся: 200 г морской соли, сухая ромашка, шалфей, листья мяты.
Заварите
травы двумя стаканами кипятка и дайте настояться. Разведите морскую
соль теплой водой в ванне или тазу и добавьте отвар. Погрузите в него
стопы на 10 минут. Затем помассируйте с сахарно-оливковым скрабом.
Сахарно-оливковый скраб для рук (отшелушивает и питает)
Вам понадобятся: 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка оливкового масла (можно добавить гущу от кофе, соль или специи).
Смешайте
все ингредиенты прямо у себя в ладонях. Помассируйте этим скрабом руки и
другие участки загрубевшей кожи. Если заменить сахар крупной морской
солью, то получится отличное средство для антицеллюлитного массажа. А
немного корицы, измельченной гвоздики или мяты поможет улучшить
кровообращение и повысить тонус кожи. После массажа сполосните кожу
водой.
Цветочно-травяная ванна перед сном (успокаивает и смягчает)
Вам понадобятся: пригоршня сухой лаванды, пригоршня цветов ромашки, 1 пакетик сбора с валериановым корнем.
Смешайте
травы, положите в полотняный мешочек и завяжите. Положите мешочек под
струю теплой воды и наполните ванну. Можно также заварить травы
кипятком, поцедить и добавить в ванну.