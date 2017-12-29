Натуральные средства по уходу за собой

Все необходимое найдется на грядке, внутри холодильника или в кухонном шкафу. Измельчите, размешайте и наслаждайтесь!





Сейчас мир возвращается к естественному образу жизни. И ничего удивительного, что все передовые косметические производители непременно включают в состав своих кремов растительные экстракты и масла. Ведущие специалисты по талассотерапии продолжают изобретать новые программы с использованием разнообразных растений и минералов.





Удивительно другое: если внимательно приглядеться, окажется, что в основе этой многомиллионной индустрии красоты не что иное, как знакомые с детства бабушкины рецепты, секреты потомственных травников и народных лекарей. Более того, современное отношение к уходу за собственной красотой (СПА-философия как комплексный подход к внешнему и внутреннему состоянию человека, теория биоритмов и физиологических типов) – все это основано именно на древних ритуалах и традиционных представлениях о человеческом теле.





Мы обращаем особое внимание на свой образ жизни и внутренние ощущения. А рецепты остаются прежними, мы используем все те же растения, которые сохраняли красоту женщин многие тысячи лет.





Экстракты фруктов, эфирные масла цветов, концентраты лекарственных корней, измельченные специи – вся эта кулинарно-косметическая алхимия пришла к нам из глубины веков. И сейчас самое время использовать ее в своих целях – с ее помощью мы можем воссоздать в домашних условиях практически все процедуры СПА-салона.





И пусть окружающие заподозрят нас в увлечении магией или попытках освоить суперэкзотическую кухню – на это можно смело ответить, что уход за собственной внешностью – это и то и другое, но, прежде всего – искусство. Так что вооружитесь миксером и приготовьте свой собственный эликсир вечной молодости, советуют косметологи, рекомендации которых публикует healthinfo.ua, ссылаясь на Домашний очаг.





Ромашка





Можно применять как в свежем, так и в сушеном виде – добавлять в ванны и паровые бани, использовать в виде компрессов и отваров.





Мед





Отлично подходит для масок, обертываний и в качестве основы для мягкого скраба. Смягчает и разглаживает.





Яйца





Добавляйте в маски для лица, тела и волос. Желтки питают, белки подтягивают и осветляют кожу.





Овсянка





Очищает и смягчает кожу. Отличная основа для скраба и питательных масок.





Соль





Тонизирует, выводит лишнюю жидкость и насыщает кожу минералами. Ванна с морской солью подготавливает кожу к другим процедурам.





Куркума





Традиционно считается женской специей. Отличная основа для масок и скрабов. Обладает заживляющим эффектом.





Сахар





Можно добавлять в скрабы для тела, чтобы отшлифовать и смягчить кожу.





Огурец





Обладает увлажняющими, охлаждающими и немного вяжущими свойствами. Используется в масках и компрессах.





Масло





Растительное масло подходит для массажа и питательных масок.





Яблочно-цветочный тоник для лица (освежает и заживляет)





Вам понадобятся: 1 очищенное яблоко, 1 ч. ложка меда, 2 капли эфирного масла лимона, свежие лепестки розы.





Измельчите яблоко до консистенции пюре, добавьте мед и лепестки, затем залейте кипятком. Дайте настояться 20 минут. Добавьте эфирное масло и наносите на очищенное лицо при помощи ватного тампона. Смойте через 10–15 минут.





Вы можете использовать этот рецепт для паровой бани. Залейте смесь кипяченой водой, накиньте на голову полотенце и подышите ароматным паром в течение 10–15 минут. Лепестки розы вполне можно заменить сборами сухих лекарственных трав или обыкновенным чаем.





Соляная ванночка для ног (освежает и дезодорирует)





Вам понадобятся: 200 г морской соли, сухая ромашка, шалфей, листья мяты.





Заварите травы двумя стаканами кипятка и дайте настояться. Разведите морскую соль теплой водой в ванне или тазу и добавьте отвар. Погрузите в него стопы на 10 минут. Затем помассируйте с сахарно-оливковым скрабом.





Сахарно-оливковый скраб для рук (отшелушивает и питает)





Вам понадобятся: 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка оливкового масла (можно добавить гущу от кофе, соль или специи).





Смешайте все ингредиенты прямо у себя в ладонях. Помассируйте этим скрабом руки и другие участки загрубевшей кожи. Если заменить сахар крупной морской солью, то получится отличное средство для антицеллюлитного массажа. А немного корицы, измельченной гвоздики или мяты поможет улучшить кровообращение и повысить тонус кожи. После массажа сполосните кожу водой.





Цветочно-травяная ванна перед сном (успокаивает и смягчает)





Вам понадобятся: пригоршня сухой лаванды, пригоршня цветов ромашки, 1 пакетик сбора с валериановым корнем.





Смешайте травы, положите в полотняный мешочек и завяжите. Положите мешочек под струю теплой воды и наполните ванну. Можно также заварить травы кипятком, поцедить и добавить в ванну.



