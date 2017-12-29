Безопасное окрашивание волос

Однако краски, даже в салоне, могут испортить ваши волосы: они
начинают сечься, ломаться, выпадают и не слушаются. А ведь всех этих
проблем можно легко избежать. Стать ярче и привлекательнее помогут
профессиональные или природные средства.
Два в одном
Хотите и имидж изменить, и волосы при этом не испортить? Самое разумное решение — оттеночные шампуни.
Они
подчеркнут натуральный цвет и помогут прическе заиграть свежими
красками. В состав таких шампуней не входят аммиак и окислители. По сути
своей, это щадящие красители, которые не повреждают структуру волоса и
корень. А вот что в их состав входит, так это питательные вещества,
натуральные растительные экстракты и полезные масла. Они укрепляют
волосы, наполняют их здоровьем и силой. Использовать их можно достаточно
часто, ваши волосы от этого только выиграют.
Оттеночные
шампуни не воздействуют на волос изнутри и смываются гораздо легче. Они
просто создают пленку вокруг волоса, которая исчезнет постепенно, за
4—8 промываний. Четкой границы между отросшими корнями и окрашенной
частью волос тоже не будет заметно.
Сейчас
многие производители предлагают очень качественные шампуни. Например,
итальянская фирма Davines выпустила целую серию «Алхимик», включающую
оттенки на любой вкус — шоколадные, медные, золотые, серебряные и
табачные шампуни и кондиционеры помогут вам не только приобрести
желанный тон, но и защитить и укрепить волосы. Только не стоит
использовать такие шампуни сразу после химической завивки — подождите
пару недель.
Хоть бы хны!
Вы
не хотите, чтобы цвет исчез так быстро? Тогда стоит вспомнить о
природных средствах окрашивания волос, и чуть ли не о самом древнем из
них — хне.
Истертые в порошок листья кустарника
Lawsonia inermis, произрастающего в жарких странах, и по сей день
остаются самым действенным косметическим средством для волос. Заваренная
горячей водой хна превращается в уникальное красящее вещество,
абсолютно безвредное, но дающее при этом насыщенные цвета. Бывает хна и
бесцветная — из нее делают лечебно-укрепляющие маски для волос.
Окраска
хной благотворно скажется на ваших локонах, особенно при повышенной
жирности кожи головы, перхоти, секущихся кончиках. Она имеет много
оттенков — от апельсиново-рыжего (для окраски очень светлых волос) до
обжигающе-черного (для этого надо смещать хну с еще одним природным
красителем — басмой). И конечно, производители позаботились о том, чтобы
вам было легче выбрать нужный оттенок. Например, компания Lush
предлагает хну четырех тонов! После хны ваши волосы станут яркими и
пышными и никого не оставят равнодушным.
Бабушкины средства
И не стоит забывать проверенные веками средства для окраски волос!
Для
красивого золотистого оттенка используйте отвар ромашки: 2 столовые
ложки цветков ромашки залейте стаканом кипятка. Остудив, процедите и
добавьте сок половинки лимона. Нанесите на вымытые волосы, смойте через
полчаса. Кстати, волшебную способность лимонного сока осветлять волосы
венецианки заметили еще в XIV веке. Их секрет был прост — смочив
лимонным соком пряди, их раскладывали на специальной шляпе без тульи и
подставляли жаркому итальянскому солнцу. Времена меняются, а этим
рецептом пользуются до сих пор — например, Клаудиа Шиффер.
Придать
волосам светло-русый оттенок можно с помощью ревеня: 150 грамм
измельченного корня ревеня прокипятить с ½ литра белого вина, пока не
останется половина объема. Получившимся отваром споласкивать волосы
после мытья.
А если в предыдущий рецепт добавить 0,5 чайной ложки соды, то волосы будут соломенного цвета с красноватым отливом.
Золотисто-коричневыми
локонами можно обзавестись с помощью луковой шелухи. Горсть шелухи
заливаем стаканом кипятка, кипятим 15—20 минут, охлаждаем и процеживаем.
Полученным отваром ополаскиваем волосы после каждого мытья головы.
Шикарный
каштановый тон даст волосам отвар липы. 5 столовых ложек веточек и
листьев липы залить 1,5 стаканами воды, кипятить до тех пор, пока не
останется 2/3 первоначального объема. Можно попробовать отвар кожуры
грецких орехов — 2 столовые ложки измельчить, залить литром воды, варить
до тех пор, пока не останется 2/3 объема. Наносить на волосы на 15—20
минут.