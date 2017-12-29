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Леди
Красота и здоровье
28 декабря 17, 20:34
Безопасное окрашивание волос
маска,для,волос,
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Каждая женщина хоть раз в жизни красила волосы. Пожалуй, лучшего способа изменить внешность и улучшить настроение просто не существует!
Однако краски, даже в салоне, могут испортить ваши волосы: они начинают сечься, ломаться, выпадают и не слушаются. А ведь всех этих проблем можно легко избежать. Стать ярче и привлекательнее помогут профессиональные или природные средства.

Два в одном

Хотите и имидж изменить, и волосы при этом не испортить? Самое разумное решение — оттеночные шампуни.

Они подчеркнут натуральный цвет и помогут прическе заиграть свежими красками. В состав таких шампуней не входят аммиак и окислители. По сути своей, это щадящие красители, которые не повреждают структуру волоса и корень. А вот что в их состав входит, так это питательные вещества, натуральные растительные экстракты и полезные масла. Они укрепляют волосы, наполняют их здоровьем и силой. Использовать их можно достаточно часто, ваши волосы от этого только выиграют.

Оттеночные шампуни не воздействуют на волос изнутри и смываются гораздо легче. Они просто создают пленку вокруг волоса, которая исчезнет постепенно, за 4—8 промываний. Четкой границы между отросшими корнями и окрашенной частью волос тоже не будет заметно.

Сейчас многие производители предлагают очень качественные шампуни. Например, итальянская фирма Davines выпустила целую серию «Алхимик», включающую оттенки на любой вкус — шоколадные, медные, золотые, серебряные и табачные шампуни и кондиционеры помогут вам не только приобрести желанный тон, но и защитить и укрепить волосы. Только не стоит использовать такие шампуни сразу после химической завивки — подождите пару недель.

Хоть бы хны!

Вы не хотите, чтобы цвет исчез так быстро? Тогда стоит вспомнить о природных средствах окрашивания волос, и чуть ли не о самом древнем из них — хне.

Истертые в порошок листья кустарника Lawsonia inermis, произрастающего в жарких странах, и по сей день остаются самым действенным косметическим средством для волос. Заваренная горячей водой хна превращается в уникальное красящее вещество, абсолютно безвредное, но дающее при этом насыщенные цвета. Бывает хна и бесцветная — из нее делают лечебно-укрепляющие маски для волос.

Окраска хной благотворно скажется на ваших локонах, особенно при повышенной жирности кожи головы, перхоти, секущихся кончиках. Она имеет много оттенков — от апельсиново-рыжего (для окраски очень светлых волос) до обжигающе-черного (для этого надо смещать хну с еще одним природным красителем — басмой). И конечно, производители позаботились о том, чтобы вам было легче выбрать нужный оттенок. Например, компания Lush предлагает хну четырех тонов! После хны ваши волосы станут яркими и пышными и никого не оставят равнодушным.

Бабушкины средства

И не стоит забывать проверенные веками средства для окраски волос!

Для красивого золотистого оттенка используйте отвар ромашки: 2 столовые ложки цветков ромашки залейте стаканом кипятка. Остудив, процедите и добавьте сок половинки лимона. Нанесите на вымытые волосы, смойте через полчаса. Кстати, волшебную способность лимонного сока осветлять волосы венецианки заметили еще в XIV веке. Их секрет был прост — смочив лимонным соком пряди, их раскладывали на специальной шляпе без тульи и подставляли жаркому итальянскому солнцу. Времена меняются, а этим рецептом пользуются до сих пор — например, Клаудиа Шиффер.

Придать волосам светло-русый оттенок можно с помощью ревеня: 150 грамм измельченного корня ревеня прокипятить с ½ литра белого вина, пока не останется половина объема. Получившимся отваром споласкивать волосы после мытья.

А если в предыдущий рецепт добавить 0,5 чайной ложки соды, то волосы будут соломенного цвета с красноватым отливом.

Золотисто-коричневыми локонами можно обзавестись с помощью луковой шелухи. Горсть шелухи заливаем стаканом кипятка, кипятим 15—20 минут, охлаждаем и процеживаем. Полученным отваром ополаскиваем волосы после каждого мытья головы.

Шикарный каштановый тон даст волосам отвар липы. 5 столовых ложек веточек и листьев липы залить 1,5 стаканами воды, кипятить до тех пор, пока не останется 2/3 первоначального объема. Можно попробовать отвар кожуры грецких орехов — 2 столовые ложки измельчить, залить литром воды, варить до тех пор, пока не останется 2/3 объема. Наносить на волосы на 15—20 минут.
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