Названы основные ошибки нанесения крема для лица

Зачастую даже самый качественный крем с прекрасным составом не работает, если вы используете его неправильно.





Узнайте, какие самые распространенные ошибки большинство из нас делает при нанесении средства, советуют косметологи,

Недостаточно очищаете кожу перед нанесением





Наверняка вы в курсе того, как очищать кожу, но зачастую простого умывания водой или даже пенкой бывает недостаточно. Иногда наши поры забиты так глубоко, что это даже незаметно. Проблема решается просто: после умывания протирай кожу мицеллярной водой. Вы удивитесь, когда увидите, что ватный диск опять загрязнился! Чтобы крем действовал эффективно, нужно использовать его лишь на тщательно очищенную, а еще лучше — слегка распаренную кожу.





Используете холодный крем





Многие из нас хранят кремы в холодильнике (если только на этикетке не написано, что этого нельзя делать), и в этом нет ничего плохого — так средство действительно прослужит дольше. Но наносить на лицо холодный крем нет никакого смысла — компоненты словно «замораживаются», и их эффективность снижается в несколько раз.





За час до использования средства обязательно доставайте его из холодильника, а еще лучше — перед нанесением слегка разогрей пальцами, чтобы активизировать формулу.





Зачерпываете крем из баночки пальцами





Это правило распространяется в первую очередь на органическую косметику, которая не содержит консервантов. В такие кремы, если они упакованы в баночку, а не в тюбик, лучше не лезть пальцами — бактерии с наших рук вступают в химическую реакцию с компонентами крема, меняя его изначальный состав. Поэтому используйте специальную лопатку, когда зачерпываете крем.





Наносите крем не по массажным линиям





То, как ваш крем будет работать, зависит не только от его состава, но и от способа нанесения. Если вы просто растираете средство по лицу активными хаотичными движениями, особого эффекта не жди — разве что растянете кожу. Существуют особые массажные линии, по которым нужно распределять крем легкими движениями, кончиками пальцев.





Каждый вечер и утро делайте массаж лица (это займет не больше минуты) — движения должны быть от центра к периферии. То есть начинайте наносить продукт двумя руками от середины лба к вискам, от носа к мочкам ушей, от середины подбородка к скулам.













Используете ночной крем за 5 минут до сна





Намазалась кремом и сразу пошла спать, знакомо? Ну, конечно, на баночке с кремом написано же — «ночной»! Только это вовсе не значит, что сразу после использования средства нужно прильнуть щекой к подушке, вытерев весь состав об наволочку. Прежде чем отправиться спать, дайте крему впитаться и подействовать — наносите его минимум за 40 минут до сна.





Не смываете ночной крем





Утром на лице вы не должны ощущать присутствия ночного крема — если кожа до сих пор жирная, а крем не впитался, значит, вам нужно или сменить средство, или наносить его более тонким слоем. Если же вы в любом случае обнаруживаете остатки ночного продукта, значит, умывания только водой будет недостаточно — используйте мягкую пенку или гель.





Используете дневной крем сразу перед выходом на улицу





Еще одна распространенная ошибка — наносить крем сразу перед выходом на улицу, когда кожа еще жирная и притягивает всю мелкую пыль. Правильно будет использовать дневной крем за час до того, как выйдете из дома — по прошествии этого времени можете смело промокнуть остатки средства салфеткой, потому что кожа уже приняла все необходимые ей вещества.





Слишком часто пользуетесь питательным кремом





Питательный крем обязательно должен быть в вашей косметичке, но даже самое дорогое и качественное средство может навредить, если использовать его слишком часто. Наносите питательный крем 2−3 раза в неделю, а в остальное время используйте обычный увлажняющий. В противном случае просто избалуете свою кожу — она привыкнет к обильному питанию и защите, а потом перестанет сама вырабатывать необходимые вещества, потеряет естественный иммунитет.





Наносите крем толстым слоем





Еще одна распространенная ошибка, которая сводит все ваши старания на нет, — нанесение крема слишком толстым слоем. Это именно тот случай, когда щедрость неуместна. Вашей коже нужно столько крема, сколько она в состоянии впитать! Если же на лице остается пленка, то порам просто перекрывается кислород, кожа не дышит, что может стать причиной ее преждевременного старения.





Годами не меняете свой уход





Даже если вы нашли любимый крем, который идеально подходит коже, это не значит, что им можно пользоваться годами. Дело в том, что наша кожа очень быстро привыкает к любым воздействиям, и активные компоненты, содержащиеся в косметике, перестают действовать.





Чтобы такого не происходило, раз в 2−3 месяца устраивайте коже отдых от любых«сложносочиненных» средств — никакой гиалуронки и витаминных коктейлей на неделю! Коже тоже нужна «диета», чтобы вновь начать воспринимать полезные вещества. На это время просто переходите на самый незамысловатый детский крем, а затем можете снова вернуться к любимым продуктам.





Будьте красивы!



