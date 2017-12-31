Продукт, который избавит от диабета и ожирения

Подобные свойства корицы были известны еще в древности, когда люди употребляли ее в пищу для улучшения пищеварения или при нарушении репродуктивных функций.





Сейчас корица тоже во всю популярна: ее добавляют в кофе, десерты, а коричный альдегид используется в парфюмерии и в сельском хозяйстве в качестве фунгицида и инсектицида. Как работает альдегид -ученые и решили выяснить.





Для своего исследования они взяли жировые клетки мышей и человеческие жировые клетки, которые были взяты у разных по возрасту, полу и национальности людей. Когда в клетки помещали коричный альдегид, то начиналась реакция под названием термогенез, в коде которой организм вырабатывает большое количество тепла, обеспечивающее активную работу всех внутриклеточных процессов, в том числе и сжигание подкожного жира.





Наше исследование показывает, что коричный альдегид стимулирует термогенез и способствует метаболической перестройке жировых клеток. И эти реакции подкожных жировых клеток человека на коричный альдегид позволяют предположить, что он может быть перспективным терапевтическим средством против ожирения, заявили авторы исследования.





Активация термогенеза сегодня считается одним из лучших способов борьбы с подкожным жиром, а корица, как показали исследования, запускает этот процесс.



