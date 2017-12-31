Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
30 декабря 17, 16:43
Продукт, который избавит от диабета и ожирения
корица
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Этим продуктом оказалась корица, в состав которой входит коричный альдегид, способствующий снижению уровня глюкозы и понижению веса, заявили ученые.
Подобные свойства корицы были известны еще в древности, когда люди употребляли ее в пищу для улучшения пищеварения или при нарушении репродуктивных функций.

Сейчас корица тоже во всю популярна: ее добавляют в кофе, десерты, а коричный альдегид используется в парфюмерии и в сельском хозяйстве в качестве фунгицида и инсектицида. Как работает альдегид -ученые и решили выяснить.

Для своего исследования они взяли жировые клетки мышей и человеческие жировые клетки, которые были взяты у разных по возрасту, полу и национальности людей. Когда в клетки помещали коричный альдегид, то начиналась реакция под названием термогенез, в коде которой организм вырабатывает большое количество тепла, обеспечивающее активную работу всех внутриклеточных процессов, в том числе и сжигание подкожного жира.

Наше исследование показывает, что коричный альдегид стимулирует термогенез и способствует метаболической перестройке жировых клеток. И эти реакции подкожных жировых клеток человека на коричный альдегид позволяют предположить, что он может быть перспективным терапевтическим средством против ожирения, заявили авторы исследования.

Активация термогенеза сегодня считается одним из лучших способов борьбы с подкожным жиром, а корица, как показали исследования, запускает этот процесс.

Источник: https://newsyou.info
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мандариновая кожура для здоровья и красоты
noimage5 вещей, которые нельзя делать сразу после приема пищи
noimage6 лучших способов ускорить метаболизм
noimageНазваны основные ошибки нанесения крема для лица
noimageКак состояние зубов оказывают влияние на все тело
Лента новостей