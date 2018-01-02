Что кушать при похмелье?

Помимо мёда, растворяющего алкоголь на более безвредные побочные продукты, в нём стали фигурировать различные напитки, фрукты, шоколад.

Все признаки похмелья, говорят эксперты, обычно появляются из-за того, что алкоголь выводит из организма жидкость. Это во-первых.

И, во-вторых, из-за того, что алкоголь при попадании в организм способен превращаться в ацетальдегид – токсичное для человека вещество, которое и вызывает признаки похмелья – головную боль, потливость, тошноту, сильную жажду, головокружение.

Чтобы ацетальдегид покинул организм, необходимо пить больше воды.

Помимо этого пытаться «извести» его томатным соком или мятным чаем, горячим шоколадом, сахаром, цитрусовыми и бананами.

Напомним, что недавно медики нашли прекрасный способ избавления от похмелья – употребление мёда. Фруктоза, содержащаяся в нём, способна преобразовать алкоголь в менее токсичные продукты, с которыми натруженному праздниками организму будет легче справиться.