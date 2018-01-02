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Леди
Красота и здоровье
1 января 18, 18:36
Какие три продукта избавят от жира на животе?
питье
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Относящаяся к категории суперпродуктов пища помогает провести детоксикацию после долгих новогодних застолий
Эксперты в области здорового питания назвали всего три суперпродукта, которые нужно употреблять людям, желающим избавиться от лишнего жира на животе. Эффективность данных продуктов доказана в ходе научных исследований.

Относящаяся к категории суперпродуктов пища помогает провести детоксикацию после долгих новогодних застолий, а в некоторых случаях определенные продукты питания даже способствуют похудению. 

Индийские эксперты убеждены, что зеленый чай, куркума и какао бобы относятся к числу трех пищевых компонентов, которые обладают не просто противовоспалительными свойствами, а также целительным воздействием на сердечно-сосудистую систему, но и способностью избавлять от жира на животе и боках.

К примеру, в зеленом чае содержится 7% активной молекулы эпигаллокатехин галлата, в куркуме только 2% молекулы куркумина, а в какао бобах 0,5% флаванолов. Полифенолы в зеленом чае ускоряют метаболизм и усиливают процессв сжигания жира в ходе физических нагрузок. Именно поэтому на вершине нашего списка зелёный чай, который доступен по стоимости и прост в приготовлении. 

Исследования показывают, что какао бобы, насыщенные флаванолами или растительными химикатами, полезны для сердца и мозга. Ученые из Гарвардской медицинской школы доказали, что флаванолы защищают от самых разных болезней и помогают уменьшить уровень холестерина.

Кроме того, они способствуют выработке серотонина в мозге, а этот гормон хорошего настроения регулирует аппетит. Для получения максимальных преимуществ лучше употреблять черный шоколад, который содержит высокий уровень какао-бобов.

Наконец, куркума имеет мощный антиоксидант куркумин, который омолаживает печень и выводит токсины. Куркумин также участвует в процессах метаболизма и избавляет нас от нежелательного жира на животе и боках.

Напомним, ранее названо шесть способов избавиться от жира на боках за две недели. Кроме этого, мы писали о меню "золотой" диеты – минус восемь килограмм за 14 дней.


источник: segodnya.ua
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