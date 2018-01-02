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Леди
Красота и здоровье
1 января 18, 23:25
ТОП-5 простых способов сжечь 100 калорий за 10 минут
тренировка
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Праздники следует проводить с пользой.

Если вы хотите быть стройной и красивой, не забрасывайте тренировки. Чтобы эффективно сжигать калории, достаточно будет всего 10 минут занятий в день. Итак, возьмите на заметку, какие упражнения помогут сжечь лишние калории.

Во время грядущих праздников вам обязательно захочется снять рабочий стресс и расслабиться, однако это не означает, что нужно 24 часа в сутки проводить на диване. Помните, что дабы зарядиться энергией и хорошо себя чувствовать, обязательно нужно двигаться. А если вы хотите за время зимних каникул немного постройнеть, возьмите на заметку пять действенных способов сжечь 100 калорий за 10 минут.

Способ 1

Прыжки через скакалку - отличный способ сжечь калории. Возьмите скакалку, установите таймер и прыгайте в течение 10 минут. Это занятие поможет вам сжечь 98 калорий.

Способ 2

Пробежка также помогает сжигать калории. Если пробежать расстояние в километр за 10 минут, вы сможете сжечь 98 калорий.

Способ 3

Катание на велосипеде или занятие на велотренажере. Если вы будете кататься или заниматься в темпе 22-25 км в час, вы сможете сжечь 104 калории за 10 минут.

Способ 4

Тренировки на эллиптическом тренажере. Занятие на таком тренажере сжигают за 10 минут 112 калорий.

Способ 5

Занятие интенсивной аэробикой. 10-минутная энергичная тренировка, которая включает кардио и силовые нагрузки, поможет сжечь 104 калории.

Смотрите, какие упражнения помогают сжигать жир:

7 ПРОСТЫХ УПРАЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ БЫСТРО ПРЕОБРАЗЯТ ВАШЕ ТЕЛО:


Источник: ivona
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