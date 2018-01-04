5 рецептов для здоровья почек

Очень часто эта болезнь почек встречается у детей, уступая по частоте только заболеваниям дыхательной системы.





Причинами возникновения пиелонефрита могут быть:





- инфекционные заболевания органов дыхания (ангина, грипп, пневмония, синуситы и другие);

- болезни зубов и полости рта (кариес, стоматиты);

- гинекологические заболевания (воспаление яичников и другие);

- простатит и аденома предстательной железы;

- цистит;

- мочекаменная болезнь;

- беременность (при ней матка сдавливает мочеточники, и отток мочи нарушается);

- заболевания, передающиеся половым путем (гонорея, трихомоноз).





Как правило, острый пиелонефрит развивается быстро. Симптомы достаточно выражены:





- резко повышается температура тела – до 38–40 °C;

- появляются боли в пояснице (как односторонние, так и двусторонние);

- моча становится мутной;

- выраженная потливость, головная боль, резкая общая слабость;

- возможны тошнота, рвота, сухость во рту, мышечные боли.





Основная причина возникновения хронического пиелонефрита – неполное излечение острого. Под этим понимается не только отказ от назначенного врачом курса медикаментов, прежде всего антимикробных средств (а это происходит нередко – исчезли симптомы, и человек прекращает прием лекарств), но и несоблюдение рекомендаций по питанию и режиму труда и отдыха.





Хронический пиелонефрит может в течение многих лет протекать скрыто, без каких-то симптомов вообще или с вялыми признаками. В этот период наблюдаются такие неспецифические симптомы, как:





- общая слабость;

- небольшая температура;

- тянущие боли в области поясницы;

- отеки лица (особенно часто образуются мешки под глазами).





Только рентгенологическое обследование и анализы мочи и крови могут помочь достоверно установить диагноз.





Опасен хронический пиелонефрит своими осложнениями. Так же как и в случае с гломерулонефритом, в почке могут образоваться участки больной ткани, которые при каждом обострении пиелонефрита будут увеличиваться, и здоровой почечной ткани будет оставаться все меньше. Постепенно будут гибнуть все новые и новые нефроны, функциональная способность почек будет снижаться.





При пиелонефрите необходимо полноценное обследование и соответствующее лечение, в дополнение к которому можно использовать и лекарственные травы.





Золотарник обыкновенный и золотарник канадский. При пиелите, почечных камнях и пиелонефрите пить настой травы (20 г травы на 200 мл кипятка) по четверти стакана 4 раза в день.





Кислица обыкновенная. При нефрите пить настой листьев (1 ст.л. свежего измельченного сырья залить 400 мл кипятка, дать настояться 2 часа) по 1 ст.л. 3-4 раза в день. Листья можно добавлять в салаты.





Многоножка обыкновенная. При нефрите пить настой корневищ (1 ст.л. измельченного сырья на 500 мл кипятка) по полстакана 4 раза в день.





Можжевельник обыкновенный. При заболеваниях почек принимать отвар (300 г «шишкоягод» можжевельника обыкновенного, собранных после первых заморозков, положить в керамический горшок, залить 1 л чистого оливкового масла, плотно закрыть отверстие тестом, поставить в духовку на 3 часа, процедить) по 1 ч.л. 3 раза в день.





Молочай капиросовидный. При заболеваниях почек пить настой (1ч.л. травы или корневища на 200 мл кипятка) по 1 ст.л. с водой 3 раза в день перед едой.



