8 ошибок при выборе нижнего белья

Тип белья, который ты выбираешь, а также твои ежедневные привычки очень влияют на твое здоровье «там».





Каких ошибок стоит избегать, покупая новые трусики?





Ошибка № 1: Слишком облегающее белье

Мало того, что слишком облегающее белье некрасиво смотрится (выпирают резинки, видно бока), так оно еще может натирать кожу и раздражать влагалище, особенно у женщин в менопаузе.





Ошибка № 2: Утягивающие трусики

Если ты постоянно носишь белье с утяжкой, то рискуешь получить осложнения со здоровьем. Когда трусики слишком туги, то пережимают кровообращение в теле – это повлечет онемение или покалывание в конечностях.





Ошибка № 3: Синтетические ткани и шелк

Твои предпочтения в материале белья могут быть любыми при одном условии – что трусики в промежности обязательно будут с хлопковой вставкой.





Но если ты ищешь оптимальное белье для женского здоровья, то держись подальше от синтетических материалов, а также носи шелк только в особых случаях. Эти материалы не пропускают воздух и плохо впитывают влагу, что создает особую среду для бактерий.





Ошибка № 4: Стринги

Стринги – уникальное средство перемещения бактерий от задней анальной части к передней вагинальной. Тонкие тесемки скользят взад и вперед и способствуют инфицированию.





Это не значит, что их нельзя носить вообще, нужно для себя найти их правильный тип и усерднее заботится о гигиене.





Ошибка № 5: Нижнее белье в ночное время

Хоть это вопрос личных предпочтений, с точки зрения женского здоровья, лучше спать без нижнего белья. Это способствует лучшей циркуляции воздуха и кожа отдыхает от резинок, тесемок и т.д.





Особенно это актуально для женщин в менопаузе – после приливов и вспышек пота придется их снимать, ведь никто не захочет спать в холодном мокром белье, когда прилив проходит.





Ошибка № 6: Без белья в течение дня

Если дышащее белье хорошо, то может, быть вообще без него еще лучше? Наш ответ: нет. Отсутствие трусиков создает другие неприятности: если ты в брюках, то шов будет натирать интимные места. Если ты в юбке или платье, естественным выделениям не будет во что впитываться. Одним словом, это негигиенично и неприятно в ощущениях.





Ошибка № 7: Влажные трусики

Если у тебя повышенная потливость, белье стоит менять чаще – 2 раза в день, в отличие от людей, которые не потеют и могут менять его 1 раз в день.





Теплая, влажная среда в трусиках является идеальным местом для размножения бактерий и дрожжевой инфекции. Все эти проблемы усугубляются, если у тебя цистит и недержание мочи.





Чтобы избавится от этого, используй одноразовые прокладки. Только не забывай их менять в течение дня. Так как они также идеальное место для микробов.





Ошибка № 8: Не гипоаллергенные стиральные порошки

Возник зуд в деликатных местах? Даже если пользуешься специальными средствами гигиены, ты можешь ощущать раздражение только потому, что твой стиральный порошок содержит слишком много ароматизаторов. Совсем не обязательно, чтобы трусики пахли майским ландышем - используй для них гипоалергенные средства для стирки.



