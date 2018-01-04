3 мифа об углеводах, о которых стоит забыть навсегда

На самом деле углеводы очень полезны и необходимы человеку. "Единственная" уже рассказывала, что может случиться, когда человек придерживается белковой диеты.





Миф №1: нет углеводов - нет лишнего веса





Наш организм живет по такому принципу: нет углеводов - нет энергии. Кроме этого, углеводы важны для клеток и иммунной системы.





Именно поэтому недостаток углеводом приводит к сонливости и быстрой утомляемости. Однако, во всем важна гармония. Если употреблять больше 100-130 грамм углеводов в день - то они могут стать причиной лишнего веса.





Миф №2: паста и хлеб - под запретом





Бездрожжевой, цельнозерновой хлеб с различными добавками в виде семечек, злаков и орехов, а также паста из твердых сортов пшеницы принесет только пользу здоровью.





Миф №3: все углеводы одинаковые





Некоторые не догадываются, что не все углеводы одинаково полезны. Так, простые углеводы (сладкие овощи, фрукты, мед, кондитерские изделия, белый хлеб) имеют свойство быстро превращаться в жир и способствуют возникновению чувства голода.





Эти углеводы можно исключить из своего рациона без вреда для здоровья. Но при этом, необходимо оставить сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, различные крупы, картофель и прочее.



