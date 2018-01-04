Мед и корица помогут похудеть и быть здоровой

Пряная корица и сладкий мед уже сами по себе полезны, но в своем сочетании их целебные свойства усиливаются еще больше. Узнай, чем полезны мед и корица.





От простуды

Польза меда и корицы заключается в антиоксидантных и антибактериальных свойствах, которыми они обладают. Поэтому эти продукты очень эффективны в борьбе с простудными и вирусными заболеваниями. В этом поможет рецепт целебного снадобья: возьми четверть чайной ложки корицы и столько же меда. Принимая такое лекарство трижды в день во время простуды, а также как профилактическое средство от нее.













Для похудения

Корица с медом также поможет тебе расстаться с лишними килограммами. Для этого нужно 2-3 раза в день употреблять специальный чай: смешай 1 ч. л. корицы на 2 ч. меда, добавь несколько кусочков корня имбиря.





Против микробов

Даже по отдельности мед и корица обладают очень сильными противомикробными свойствами, а если они вместе – то и вовсе мощный антибактериальный препарат, способный эффективно бороться с патогенной микрофлорой в кишечнике.



